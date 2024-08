- L'iniziativa mira a sollevare le richieste pubbliche per il ritorno al vertice del G9

Una Iniziativa dei Cittadini per il ritorno dei gymnasiums all'Abitur dopo nove anni è prevista per iniziare il 10 settembre. Per avere successo, ha bisogno delle firme di almeno un ventesimo degli elettori di Amburgo idonei, il che equivarrebbe a circa 66.000 firme, secondo l'iniziativa dei genitori G9 Amburgo.

L'obiettivo è un referendum vincolante che potrebbe svolgersi lo stesso giorno delle elezioni per il Parlamento di Amburgo o il Bundestag tedesco, ha detto Sammar Rath, portavoce dell'iniziativa, all'agenzia di stampa tedesca.

Rientro al più presto

Gli iniziatori hanno tre settimane per raccogliere firme da almeno 16enni residenti ad Amburgo in liste. I documenti per il voto per posta possono già essere richiesti dal 20 agosto. L'iniziativa dei genitori vuole reintrodurre l'Abitur nei gymnasiums di Amburgo al più presto.

"L'iniziativa afferma che 'l'istruzione di qualità richiede tempo'. Amburgo è uno degli ultimi vecchi stati federali a mantenere la riforma G8 - tutti gli altri stati federali hanno parzialmente o completamente invertito questo cambiamento a causa della critica persistente. Non è giusto che gli studenti dei gymnasiums di Amburgo debbano scrivere il loro Abitur dopo 12 anni, mentre gli studenti dei gymnasiums degli altri stati federali possono farlo dopo 13 anni."

Molti genitori sono insoddisfatti di questa situazione, ha sottolineato Rath. Amburgo ha introdotto l'ottavo anno del gymnasium nell'anno scolastico 2002/2003, con il primo doppio Abitur nel 2010. Contestualmente, sono state introdotte le Stadtteilschulen come sostituto delle Haupt- e Realschulen, dove l'Abitur può essere preso dopo nove anni. Il Senato di Amburgo ignora semplicemente il fatto che molti genitori sono insoddisfatti di questa scelta, ha detto Rath.

Dal 2010, c'è stata una cosiddetta "pace scolastica" ad Amburgo, che è stata prorogata per l'ultima volta nel 2019 dalle fazioni SPD, Verdi e FDP in un accordo quadro. Questo accordo stabilisce che la struttura attuale di Grundschule, Stadtteilschule e Gymnasium non verrà modificata almeno fino al 2025, indipendentemente da chi sarà al governo in futuro.

C'è già stata un'iniziativa dei cittadini chiamata "G9 Amburgo - Più tempo per imparare!", che ha raccolto il numero minimo di 10.000 firme valide, come ha annunciato l'autorità dell'interno a gennaio. Secondo un portavoce del parlamento, agli iniziatori è stata data l'opportunità di presentare le loro preoccupazioni nel comitato scolastico a febbraio.

Referendum vincolante come ultima fase

Adesso, l'iniziativa vuole fare il prossimo passo con l'iniziativa dei cittadini. Se le firme necessarie vengono raggiunte e il parlamento non segue i desideri dell'iniziativa, un referendum vincolante può essere perseguito come ultima fase.

Questo è già il secondo tentativo di tornare all'Abitur dopo nove anni: nel 2014, l'iniziativa "G9-Jetzt-HH" è fallita nella sua iniziativa dei cittadini, con solo circa 45.000 firme raccolte invece delle allora necessarie 63.000.

L'iniziativa dei genitori G9 Amburgo crede che l'iniziativa aiuterà a reintrodurre l'Abitur nei gymnasiums di Amburgo al più presto. Se ha successo, un referendum vincolante potrebbe servire come ultima fase se il parlamento non soddisfa le richieste dell'iniziativa.

