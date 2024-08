- L'Iniziativa di Zuckerberg sostiene ancora una volta il gruppo investigativo di Dresda.

Il progetto compassionevole di Mark Zuckerberg, co-fondatore di Meta, e sua moglie Priscilla Chan, continua ad aiutare i ricercatori con sede a Dresda. Come dichiarato, un team internazionale del National Center for Tumor Diseases Dresden (NCT/UCC) ha ricevuto un ulteriore contributo di 2,2 milioni di dollari USA (circa due milioni di euro) per la ricerca finalizzata a migliorare le tecniche di imaging per identificare con precisione i tumori più piccoli.

Secondo il comunicato stampa, i metodi di imaging tradizionali non penetrano sufficientemente in profondità nei tessuti, ostacolando la rilevazione dei frammenti tumorali residui o delle singole cellule cancerose ai bordi dei tumori e nei linfonodi. Ciò spesso causa preoccupazione sul fatto che tutti i tessuti interessati siano stati rimossi chirurgicamente, che è altrettanto cruciale per i pazienti quanto la conservazione dei tessuti e degli organi sani.

Gli obiettivi della ricerca includono la rilevazione e l'eliminazione dei più piccoli frammenti tumorali.

Tre ricercatori con sede a Dresda, Londra e Los Angeles, insieme a un collega, stanno sperimentando le proprietà della luce infrarossa a breve lunghezza d'onda, che può penetrare più in profondità nei tessuti con meno dispersione e offrire una rappresentazione più chiara delle strutture tissutali. Secondo il capo gruppo Oliver Bruns, la "sensibilità senza precedenti" dell'imaging, combinata con la luce infrarossa a breve lunghezza d'onda, i coloranti fluorescenti e le moderne telecamere, potrebbe consentire di visualizzare anche un piccolo numero di cellule cancerose. "Il nostro obiettivo è quello di utilizzare questo in futuro per identificare e rimuovere con precisione i più piccoli frammenti tumorali".

L'Iniziativa Chan Zuckerberg aveva già sostenuto il lavoro del team presso l'NCT/UCC con un contributo di un milione di dollari USA nel 2021 e sta ora continuando il suo sostegno in riconoscimento dei risultati impressionanti. Il consorzio di Dresda è uno dei nove progetti selezionati tra circa 300 richieste di finanziamento. Con il finanziamento, il team intende creare sonde su misura e un microscopio rivoluzionario per superare i limiti della tecnologia del microscopio convenzionale.

Le donne nel team di ricerca, comprese quelle con sede a Dresda, Londra e Los Angeles, stanno svolgendo un ruolo significativo nel progetto. Il contributo aggiuntivo dell'Iniziativa Chan Zuckerberg aiuterà le ricercatrici a fare progressi nel lavoro

Leggi anche: