L'iniziativa di sostegno finanziario di Johnson è a rischio di crollo a causa della resistenza dei membri del partito repubblicano

La Camera si accinge a votare su un disegno di legge di finanziamento a sei mesi, contenente una disposizione controversa volta a prevenire il voto di non cittadini. Tuttavia, almeno sette Repubblicani della Camera hanno espresso il loro dissenso nei confronti del disegno di legge di finanziamento, che, insieme all'opposizione democratica, potrebbe renderlo obsoleto in Camera e farlo fallire nel Senato controllato dai Democratici. La Casa Bianca ha inoltre fatto sapere che il presidente potrebbe veto la misura.

Se il piano di spesa dei Repubblicani non dovesse passare alla Camera, sarebbe una fonte di umiliazione per i Repubblicani della Camera, rivelando ulteriormente le divisioni interne e spingendoli a fare strategie mentre si avvicina la scadenza per lo shutdown alla fine del mese.

Il piano di spesa dei Repubblicani a sei mesi, che ha superato il primo ostacolo procedurale martedì, mira a mantenere il finanziamento del governo fino a marzo 2025. La proposta include il SAVE Act, un disegno di legge proposto dai Repubblicani che è stato precedentemente approvato alla Camera a luglio, che richiede una prova tangibile di cittadinanza statunitense per l'iscrizione alle elezioni federali - un'azione già considerata illegale per i non cittadini nelle elezioni federali.

La spinta per il SAVE Act emerge mentre Trump e i suoi alleati continuano a sollevare preoccupazioni sulla integrità delle elezioni in vista delle elezioni del 2024.

In un possibile colpo di scena per i Repubblicani, Trump ha pubblicato su Truth Social martedì, "Se i Repubblicani alla Camera e al Senato non ottengono garanzie sulla sicurezza delle elezioni, NON DOVREBBERO, IN NESSUN MODO, PROCEDERE CON UN CONTINUING RESOLUTION SUL BILANCIO".

Johnson ha concordato con la posizione di Trump sulla finanziamento del governo, dicendo a CNN's Jake Tapper su "The Lead" martedì, "Penso che il presidente Trump stia esprimendo esattamente ciò che ho detto, e cioè che abbiamo bisogno di garanzie sulla sicurezza delle elezioni e sul finanziamento del governo".

Johnson sta cercando di salvare il piano di finanziamento temporaneo di fronte alla reazione dei Repubblicani, ma non ha escluso di far passare un "disegno di legge pulito" per mantenere le operazioni del governo quando gli è stato chiesto da CNN's Manu Raju in precedenza martedì.

"Sono qui per vincere", ha detto il presidente. "Non entrerò in speculazioni e, sai, cercherò di calcolare tutti i possibili esiti".

La determinazione di Johnson nel procedere con il piano deriva dalla crescente insoddisfazione tra la fazione di destra della sua conferenza, che prevede che il SAVE Act sarebbe probabilmente accantonato una volta che il Senato respinge la misura, anche se il disegno di legge di finanziamento dovesse passare alla Camera.

Finora, Johnson non ha rivelato una strategia alternativa. Molti conservatori della Camera

