L'iniziativa di grande portata di Gianni Infantino si trova di fronte a numerose sfide

Il clamore di FIFA, le preoccupazioni dei professionisti - e l'incertezza persiste: Il prossimo Club World Cup, previsto nove mesi prima, rimane un mistero con molti potenziali conflitti. Nonostante i recenti elogi del CEO del BVB Hans-Joachim Watzke, che lo ha definito un successo garantito, il torneo presenta ancora molte domande senza risposta: Dove si terrà? Da dove verranno i milioni promessi ai club? E le lamentele di molti professionisti, comprese le minacce di sciopero, possono essere ignorate?

Il presidente di FIFA, Gianni Infantino, continua a promuovere il suo progetto da un miliardo di dollari, definendolo un "grande successo" da mesi. Ma l'entusiasmo per il torneo non nasconde il fatto che ci sono molte incertezze intorno ad esso, comprese la sua posizione, le fonti di finanziamento e il potenziale silenzio sulle lamentele dei giocatori.

Anche se ci sono ancora molte questioni da chiarire, una cosa è certa: il nuovo Club World Cup comprenderà 32 squadre dall'Africa, dall'Asia, dall'Europa, dall'America e dall'Oceania, comprese Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il torneo si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Il logo e "Freed from Desire" come canzone ufficiale sono già stati svelati.

Tuttavia, ci sono ancora molti dettagli da chiarire. La distribuzione dei diritti di trasmissione, una fonte significativa di entrate, non è stata ancora finalizzata. Secondo i resoconti inglesi, Infantino ha recentemente presentato i vantaggi della competizione alle potenziali stazioni televisive dopo un accordo con Apple TV è saltato. Gli sponsor non sono ancora stati annunciati, con l'Arabia Saudita, che ospiterà il Mondiale del 2034, che potrebbe agire come finanziatore sotto determinate condizioni. FIFA non ha commentato la questione a causa della riservatezza degli affari.

Un recente rapporto del "The Guardian" suggerisce che verranno presentati otto impianti questa settimana. I possibili luoghi includono Pasadena, Seattle, Atlanta, Orlando, Miami, Philadelphia e due stadi nel New Jersey. Tuttavia, l'involvimento di club come Auckland City e Al-Hilal comporta il rischio di posti vuoti negli stadi più grandi, rendendo la ricerca di arene adeguate più difficile, soprattutto durante la Gold Cup sulla costa ovest degli Stati Uniti.

Watzke rimane ottimista

Despite the challenges, Watzke remains optimistic about the competition, seeing it as "obvious" and "making simple sense." Infantino shares Watzke's sentiment, viewing the expanded Club World Cup as an "important development" for football and a tournament that will secure a permanent place on the football calendar in future years. However, numerous challenges remain before that can be achieved.

The dispute between the player union FIFPro and the leagues, along with the world association, has escalated, leading to concerns about an "overcrowded schedule" that poses a "risk to the health of the players." Consequently, the leagues and pros are now taking legal action against the Club World Cup, with strikes even being considered in some places.

However, the supporters continue to express excitement for the tournament. The FIFA has further revealed that the revamped Club World Cup will feature an increased number of teams, potentially providing a more inclusive and exciting tournament for fans worldwide. As the event approaches, expectations are building, and the FIFA is working diligently to ensure the tournament lives up to its potential.

The FIFA president's promotion of the new Club World Cup, despite numerous uncertainties, highlights the organization's faith in the tournament's success. However, securing broadcasting rights and sponsorships is still a contentious issue, with negotiations underway and potential partners such as Saudi Arabia being considered.

Despite the legal challenges from leagues and players, the FIFA remains optimistic about the fan excitement for the revamped Club World Cup. The increased number of participating teams is expected to provide a more inclusive and exciting tournament, further fueling anticipation for the event.

