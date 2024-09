L'iniezione semestrale di farmaci riduce il rischio di infezione da HIV di un sorprendente 96% secondo le affermazioni delle aziende farmaceutiche, superando la pillola PrEP giornaliera.

In uno studio clinico di Fase 3, un impressionante 99,9% dei partecipanti che hanno ricevuto un'iniezione biennale di lenacapavir per la prevenzione dell'HIV, secondo i dati della casa farmaceutica Gilead Sciences, è riuscito a evitare di contrarre l'infezione. Lo studio ha rilevato solo due casi tra 2.180 partecipanti, riducendo così il rischio di trasmissione dell'HIV del 96% e superando la pillola Truvada del 89%. Lo studio è stato interrotto prematuremente per aver raggiunto i suoi obiettivi principali, rendendo disponibile lenacapavir a tutti i soggetti coinvolti.

Onyema Ogbuagu, il principale investigatore dello studio e direttore del programma di ricerca su antivirali e vaccini di Yale, ha dichiarato: "Le sfide legate all'assunzione quotidiana di pillole, come le preoccupazioni per l'aderenza e lo stigma, hanno influito negativamente sull'implementazione e la continuità del regime attuale di prevenzione dell'HIV. L'efficacia straordinaria di lenacapavir dimostrata nello studio PURPOSE 2, i potenziali benefici di un'iniezione ogni sei mesi e la diversità del gruppo di partecipanti e delle località suggeriscono che potrebbe offrire una nuova opzione a milioni di persone in tutto il mondo che cercano di ridurre il loro rischio di infezione da HIV".

Secondo Ogbuagu, "Questo importante progresso rinforza il nostro arsenale di strumenti, avvicinandoci alla realizzazione di una generazione senza AIDS".

Lo studio PURPOSE 2 ha incluso maschi cisgender, maschi transgender, femmine transgender e individui non binari di genere di almeno 16 anni che hanno rapporti sessuali con maschi. La ricerca è stata condotta in 88 località in tutto il mondo - Argentina, Brasile, Messico, Perù, Sudafrica, Thailandia e Stati Uniti.

Uno studio separato ha rivelato che lenacapavir come profilassi pre-esposizione potrebbe offrire alle donne e alle adolescenti in Africa una protezione completa contro l'HIV, con un tasso di successo del 100% secondo i risultati pubblicati dello studio a luglio.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha accolto questa scoperta come "un importante passo avanti nella prevenzione dell'HIV" in un comunicato stampa di luglio.

Gilead intende sfruttare questi risultati dello studio per avviare le procedure di approvazione del farmaco

