L'ingiustizia prevale mentre i ladri di casseforti non autorizzati evitano di finire in prigione.

In uno dei più noti furti d'arte della Germania, alcuni individui hanno svaligiato la camera del tesoro sassone nel 2019, rubando gioielli preziosi. Cinque anni dopo, due di questi ladri di gioielli condannati dovrebbero iniziare a scontare le loro pene, ma non si presentano.

Due degli uomini che hanno ricevuto condanne per il furto di gioielli alla Camera Verde Storica sono attualmente irreperibili. La data per l'inizio della loro pena è passata lunedì, ma i 28 e 30enni non si sono presentati come richiesto, secondo quanto riferito da un portavoce della procura di Dresda. Al contrario, entrambi hanno richiesto un rinvio dell'esecuzione della pena, che è stato respinto. Successivamente, il legale del uomo più giovane di Berlino ha richiesto una revisione giudiziaria, che è ancora in attesa di decisione. Lo stato dell'appello dell'altro uomo non è chiaro. A meno che non lo contesti, dovrà scontare la pena.

Dopo la loro condanna nel maggio 2023, i tre uomini, compreso l'uomo più giovane della nota famiglia berlinese Remmo, sono stati inizialmente rilasciati dalla detenzione preventiva. Dovevano scontare il resto della pena in un centro di detenzione aperto di Berlino. Al 28enne e al 30enne sono state comminate pene detentive rispettivamente di cinque anni e dieci mesi e sei anni e due mesi. È stato concesso loro il credito per i 911 giorni di detenzione preventiva.

Il furto della camera del tesoro della Sassonia il 25 novembre 2019 è stato uno dei furti d'arte più eclatanti della Germania. I ladri hanno intascato 21 pezzi di gioielli in diamanti e zaffiri e hanno causato danni per oltre €1 milione. Tra i loro reati c'è stato l'incendio di uno dei loro veicoli di fuga in un garage sotterraneo di un edificio residenziale.

Nel maggio 2023, il tribunale regionale di Dresda ha inflitto pene detentive di diversi anni a cinque giovani membri maschi della nota clan di origine araba di Berlino. La sentenza è ora definitiva. Quattro di loro sono stati rilasciati provvisoriamente dopo il processo, a condizione che rispettassero determinate condizioni. In cambio, la maggior parte dei beni rubati è stata restituita. Tuttavia, poiché uno di loro aveva ancora un'altra pena da scontare, solo tre di loro sono stati rilasciati. L'uomo che ha accettato l'accordo ha dovuto rimanere in carcere, mentre il sesto imputato, un parente dei coimputati, è stato assolto da tutte le accuse.

L'assenza dei due individui condannati dal centro di detenzione aperto di Berlino per iniziare a scontare le loro pene ha suscitato preoccupazione, data la loro condanna per il furto d'arte alla Camera Verde Storica nel 2019. Nonostante le loro pene, sono attualmente alla ricerca di revisioni legali, il che indica una risoluzione complessa di questo caso di alto profilo di furto d'arte.

Leggi anche: