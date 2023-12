L'Inghilterra supera l'Ucraina e raggiunge le semifinali degli Euro per la prima volta in 25 anni

Era l'unica terza volta che l'Inghilterra vinceva una partita a eliminazione diretta agli Europei, ma i gol all'inizio di ogni tempo hanno contribuito a calmare ogni potenziale nervosismo.

Harry Kane ha messo a segno il passaggio di Raheem Sterling al quarto minuto per far partire l'Inghilterra.

Sterling è stato probabilmente il miglior giocatore dell'Inghilterra durante Euro 2020 e con Jadon Sancho alla sua prima partita del torneo, l'Ucraina ha faticato a gestire la velocità e l'inventiva della squadra di Gareth Southgate.

L'Inghilterra non ha subito gol in cinque partite a Euro 2020 e la migliore occasione per l'Ucraina è stata Roman Yaremchuk, il cui tiro nel primo tempo è stato respinto da Jordan Pickford.

All'inizio del secondo tempo, Harry Maguire ha superato il portiere ucraino Heorhiy Bushchan con un calcio di punizione di Luke Shaw per il 2-0.

Poco dopo Kane ha segnato di testa il terzo gol dell'Inghilterra, con un altro assist di Shaw.

I due gol nei primi cinque minuti del secondo tempo hanno portato l'Inghilterra in pieno controllo della partita.

Bushchan ha salvato brillantemente il tiro al volo di Kane per negare la tripletta al capitano dell'Inghilterra, ma dal conseguente corner Jordan Henderson ha segnato con un altro colpo di testa. Per Henderson si tratta del primo gol in assoluto con l'Inghilterra.

Mentre il tempo scorreva, i tifosi dell'Inghilterra hanno intonato il coro "Il calcio sta tornando a casa", il ritornello di "Three Lions", l'inno adottato dai sostenitori della squadra.

Tre anni fa l'Inghilterra ha raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo, ma è stata battuta 2-1 dalla Croazia, nonostante fosse in vantaggio, e nel 2019 ha perso 3-1 contro i Paesi Bassi nel torneo UEFA Nations League. L'ultima volta che l'Inghilterra ha raggiunto la finale di un grande torneo internazionale è stato nel 1966.

"Suppongo che si stia ancora affossando il fatto che si tratta di un'altra semifinale - tre in tre anni", ha detto Southgate alla BBC.

"Vogliamo fare due passi avanti. So cosa succederà in casa. È bello vedere tutti il sabato sera, con la birra in mano. Dovrebbero divertirsi. È stato un anno lungo per tutti. Sono contento che le due prestazioni abbiano portato tanta felicità alla gente.

"I giocatori sono stati fantastici", ha aggiunto Southgate. "Giocare così bene in una partita che contava così tanto è stato impressionante. Lo spirito del gruppo è fenomenale".

Ora l'Inghilterra affronta la Danimarca, che sabato ha battuto la Repubblica Ceca, e la squadra di Southgate avrà il vantaggio di giocare in casa, con la semifinale di mercoledì che si terrà allo stadio di Wembley di Londra.

Wembley ospita semifinale e finale

Apparentemente in crisi dopo aver perso le prime due partite di Euro 2020, la Danimarca ha vinto la terza partita consecutiva per raggiungere le semifinali dopo aver avuto la meglio sui cechi a Baku, capitale dell'Azerbaigian.

Un colpo di testa di Thomas Delaney e un tiro al volo di Kasper Dolberg nel primo tempo hanno permesso alla Danimarca di controllare il quarto di finale di sabato.

Dopo l'intervallo i cechi si sono dimostrati un'altra squadra e l'abile conclusione di Patrik Schick - il suo quinto gol a Euro 2020 - ha fatto sì che la Danimarca abbia dovuto faticare per ottenere il 2-1.

Dopo lo scioccante crollo di Christian Eriksen e la reazione emotiva dei suoi compagni di squadra, la Danimarca ha rappresentato la storia più bella di Euro 2020 qualificandosi per le fasi a eliminazione diretta.

Sembrava improbabile dopo le sconfitte con la Finlandia e il Belgio nelle prime due partite della fase a gironi, ma il 4-1 rifilato alla Russia e la sconfitta per 2-0 della Finlandia contro il Belgio hanno assicurato il posto negli ultimi 16 anni.

I danesi hanno poi ottenuto un'impressionante vittoria per 4-0 contro il Galles per annunciare il loro arrivo alle ultime fasi di Euro 2020.

I giocatori danesi hanno raccontato il peso emotivo che ha avuto su di loro il ritorno a fine partita del crollo di Eriksen lo stesso pomeriggio, con diversi membri della squadra che hanno criticato l'organo di governo del calcio europeo UEFA per non aver permesso loro di giocare la partita il giorno successivo.

Vista la notevole forza mentale di questo gruppo, i tifosi della Danimarca possono forse già permettersi di sognare una replica di Euro '92, quando la nazionale si aggiudicò l'unico trofeo internazionale di rilievo fino a quel momento.

L'Italia e la Spagna si incontreranno martedì nell'altra semifinale, che si giocherà anch'essa a Wembley.

Anche la finale di Euro 2020 si giocherà l'11 luglio a Wembley.

Fonte: edition.cnn.com