L'Inghilterra raggiunge la prima finale importante dal 1966 dopo la tesa vittoria a Euro 2020 contro la Danimarca

La squadra di Gareth Southgate ha dovuto rimontare per vincere e, quando la partita è andata ai tempi supplementari, un rigore controverso ha deciso l'incontro.

Raheem Sterling è caduto in area sotto la pressione di una mischia di giocatori danesi e, dopo che l'arbitro Danny Makkelie ha assegnato il rigore, la decisione è stata confermata dal VAR.

Per aggiungere un po' di dramma, il calcio di rigore di Harry Kane è stato parato da Kasper Schmeichel, ma l'attaccante inglese è andato a segnare dalla ribattuta.

L'autogol di Simon Kjaer aveva annullato la splendida punizione di Mikkel Damsgaard nel primo tempo, in una partita che ha visto la Danimarca produrre un'altra prestazione grintosa che ha caratterizzato il suo torneo, dopo il crollo di Christian Eriksen nella partita inaugurale.

Per l'Inghilterra, il pareggio è stato simile alla sua ultima semifinale agli Europei, contro la Germania nel 1996. Anche in quel caso si giocò davanti a uno stadio di Wembley gremito, ma la partita si concluse in circostanze molto diverse.

Quella sera Southgate sbagliò il rigore decisivo ma, a distanza di 25 anni, il cinquantenne ha guidato il suo Paese alla prima finale degli Europei.

"Sono molto orgoglioso dei giocatori", ha dichiarato Southgate al sito web della UEFA. "È stata un'occasione incredibile di cui far parte. I tifosi sono stati incredibili per tutta la notte".

L'Inghilterra affronterà ora l 'Italia in finale dopo che gli azzurri hanno battuto la Spagna ai rigori martedì.

Sebbene la squadra italiana sia apparsa imperiosa durante Euro 2020, l'Inghilterra spera che il sostegno di casa a Wembley possa ispirarla a una vittoria storica domenica.

LEGGI: L'Italia vince ai rigori contro la Spagna e raggiunge la finale di Euro 2020

La folla riempie Wembley

Il governo britannico ha permesso a 60.000 tifosi di stipare lo stadio di Wembley per le semifinali e i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti per la partita di mercoledì hanno vissuto un'atmosfera senza precedenti.

I tifosi dell'Inghilterra erano in maggioranza, e hanno cantato e ballato lungo la Wembley Way, la famosa strada che porta al campo, prima di creare un'atmosfera di festa all'interno dello stadio, mentre il suono di "Sweet Caroline" si diffondeva nella caverna.

Se i tifosi della squadra danese erano in minoranza, di certo hanno fatto notare la loro presenza, con una parte dello stadio disseminata di bandiere danesi.

Un muro di rumore e un senso di nervosismo e anticipazione hanno accolto i giocatori all'uscita dal tunnel. Dopo essere stati bloccati dalle restrizioni del Covid-19, è sembrato che un'enorme esplosione di emozioni si sia riverberata a Wembley.

Un tifoso dell'Inghilterra ha detto alla CNN che si stava dirigendo verso lo stadio con suo figlio: "L'intero fattore di benessere sta per esplodere di pura gioia".

"Credo che tutti abbiano accumulato emozioni in quest'ultimo anno. È un momento in cui la fine è in vista... Penso che siamo sulla cresta dell'onda che spero non si spezzi mai".

Nei minuti iniziali l'Inghilterra, in particolare, è sembrata ispirata da questo sostegno.

Tempi supplementari

Dopo un inizio frenetico, la partita si è stabilizzata, con la Danimarca che si è seduta e l'Inghilterra che ha attaccato per la maggior parte del tempo. Sterling ha avuto un paio di mezze occasioni, mentre il pubblico di casa incitava gli uomini in bianco.

Tutto il buon lavoro iniziale dell'Inghilterra è stato quasi vanificato da un momento di follia del portiere Jordan Pickford.

Dopo un salvataggio di routine e senza alcuna pressione, il suo tiro debole è stato facilmente intercettato, ma la Danimarca non è riuscita a trovare lo spazio per tirare in quella che sarebbe stata una rete vuota.

In seguito, i danesi sono entrati in partita e sono passati in vantaggio grazie a un magico calcio di punizione di Damsgaard alla mezz'ora. Il calcio d'angolo è stato quasi perfetto, con un tiro che ha scavalcato il muro e non ha dato alcuna possibilità a Pickford di salvarlo.

Il gol, il primo subito dall'Inghilterra in questo torneo, ha tranquillizzato il pubblico, ma solo temporaneamente.

L'Inghilterra è galvanizzata e pochi istanti dopo che a Sterling è stato negato il pareggio da una splendida parata di Schmeichel, il cross di Bukayo Saka è stato accidentalmente trasformato dal difensore Kjaer. In realtà, Sterling era in attesa di un tap-in se Kjaer non avesse deviato la palla in rete.

Il secondo tempo è iniziato come il primo, con l'Inghilterra a caccia di gol. Harry Maguire sfiora la rete con un colpo di testa, ma Schmeichel è ancora una volta pronto a respingere il tiro.

Le occasioni nitide sono state poche, mentre i nervi sembravano prendere il sopravvento nel secondo tempo, con la necessità di ricorrere ai tempi supplementari per separare le due squadre.

La pressione inglese si è intensificata dopo l'intervallo, continuando a colpire il muro rosso dei difensori. Kane si è salvato bene, prima che il tiro di Jack Grealish facesse male ai palmi del portiere.

Poi è arrivato il momento cruciale, quando Sterling è caduto a terra sotto pressione in area di rigore. Il contatto è stato minimo ma sufficiente, secondo l'arbitro.

Kane, di solito così sicuro dal dischetto, si è fatto parare il primo tentativo, ma ha mandato in delirio il paese con la sua staffilata sulla ribattuta.

"Incredibile, che partita, merito della Danimarca", ha dichiarato Kane al sito della UEFA. "Abbiamo scavato a fondo e siamo arrivati lì quando contava. Abbiamo reagito molto bene. Siamo in finale in casa, che sensazione".

LEGGI: Le Coldstream Guards suonano gli inni del calcio inglese sul prato del Principe Carlo

Merito della Danimarca

Per la Danimarca, che ha vinto Euro 92, questo è stato un torneo straordinario.

La squadra, e la nazione, è stata scossa quando il suo talismano Eriksen è collassato in campo durante la partita inaugurale del girone contro la Finlandia.

La potenza, la forza e la resilienza dimostrate dai giocatori danesi durante il recupero di Eriksen definiranno inevitabilmente questo torneo ed entrambe le squadre hanno reso omaggio al giocatore prima della semifinale.

Il capitano dell'Inghilterra Kane ha regalato alla Danimarca una maglia di Eriksen firmata da tutti i giocatori prima del calcio d'inizio, un gesto applaudito da entrambe le tifoserie.

Poi la squadra di Southgate ha cercato di entrare nella storia. Il Paese sentiva che aveva bisogno, quasi si aspettava, una vittoria mercoledì dopo tanti anni di delusioni e finalmente ha ottenuto il suo desiderio.

L'Italia è in attesa e probabilmente presenterà all'Inghilterra la prova più dura a Euro 2020.

"Sappiamo che sarà una partita molto dura contro l'Italia", ha dichiarato Kane al sito della UEFA. "Finora abbiamo disputato un ottimo torneo. Manca una partita in casa e non vediamo l'ora".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com