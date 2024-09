- L'Inghilterra onora la figura simbolica della colpa dell'estate, Kane.

Harry Kane ha rubato la scena in una partita storica, lasciando l'Inghilterra a suoi piedi una volta di più. Non solo, dopo aver segnato una doppietta con i suoi scarponi d'oro in una vittoria per 2-0 contro la Finlandia nella Nations League allo stadio di Wembley di Londra, i media britannici hanno mostrato il loro apprezzamento per il capitano dei Tre Leoni.

"È stata una splendida serata per me", ha commentato Kane sui suoi 67° e 68° gol per l'Inghilterra - nella sua 100ª presenza. Poi, ha lanciato una frecciatina ai suoi critici. "Quando la gente dubita di te, questo alimenta la tua determinazione a dimostrare loro che si sbagliano."

Alte lodi per l'attaccante del Bayern

Non è stata solo una risposta ribelle da parte di Kane, ma una dimostrazione delle sue capacità realizzative. Con due "gol eccezionali tra i migliori per la sua nazione", ha scritto il tabloid "The Sun".

Kane ha segnato al 57° e al 76° minuto, prima da circa 15 metri sulla destra con un tiro di destro sotto la traversa dopo una magnifica ricezione del pallone e un finto contro un avversario. Poi, da circa 11 metri dopo un passaggio dalla destra, ancora con il destro, questa volta colpendo appena sopra la vita in angolo. "Come al solito, lo fa sembrare facile", ha commentato il reporter di Fox Sports.

"È la sua serata", ha dichiarato il debuttante Noni Madueke, che ha assistito al secondo gol di Kane: "Lavorare con Harry è un piacere perché quando gli offri il pallone dentro l'area, lui ti ripaga con un assist."

"Due finte strepitose"

Non avrebbe potuto chiedere una partita più perfetta, ha spiegato Kane dopo il fischio finale, mentre filmava un messaggio per i suoi fan sul campo dello stadio di Wembley, ancora stringendo il cappello d'oro ricevuto prima della partita. "Che serata! Sono veramente orgoglioso", ha detto Kane. È stato uno dei momenti più orgogliosi della sua carriera con la nazionale inglese.

"Harry Kane zittisce ancora una volta i suoi critici abbattendo la difesa della Finlandia con due finte strepitose", titolava "Daily Mail". E "The Sun" non ha resistito a un po' di gioco di parole: "Dopo essere stato fatto capro espiatorio in Germania durante l'estate, è di nuovo il GOAT". GOAT significa Greatest of all Time, ma in tedesco significa anche capra.

Kane, che aveva faticato a brillare nella finale persa agli Europei a Berlino contro la Spagna, ha anche impressionato gli avversari questa volta. "Le statistiche, le prestazioni, le azioni e l'influenza che ha sulla sua squadra lo rendono un giocatore straordinario", ha detto il portiere della nazionale finlandese Lukas Hradecky del Bayer Leverkusen campione di Germania, aggiungendo: "È meraviglioso avere un giocatore come lui nella Bundesliga".

I fan acclamano Kane

Nel gruppo selezionato dei 100, Kane ora si trova al decimo posto. Il detentore del record per le presenze nella squadra dei Tre Leoni è il leggendario portiere Peter Shilton con 125 presenze, una cifra che sembra alla portata di Kane, così come il traguardo dei 100 gol.

Kane ha già superato Wayne Rooney (53) come miglior marcatore. "Non pongo limiti ai miei traguardi. So che avrò altre occasioni se farò parte di questa squadra. E se avrò occasioni, potrò segnare tantissimi gol", ha dichiarato Kane.

Mentre veniva sostituito all'80° minuto, i tifosi in

