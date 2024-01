L'ingaggio record di Jack Grealish ammette che il passaggio al Manchester City è stato "molto più difficile" del previsto

Grealish ha battuto il record di trasferimenti in Inghilterra quando è arrivato al City dall'Aston Villa per una cifra dichiarata di 100 milioni di sterline (138 milioni di dollari) nel 2021.

Da allora ha lottato con la forma - segnando quattro gol e registrando sei assist in partite di Premier League - ma l'impatto dell'inglese giovedì non è stato messo in discussione.

A 30 minuti dalla fine del match di Stamford Bridge, Grealish è entrato dalla panchina e ha effettuato uno splendido cross per Riyad Mahrez, che ha segnato da distanza ravvicinata il gol della vittoria.

"Sono stato a Villa per tutta la vita e non ho mai dovuto cambiare, sono sempre stato abituato a farlo", ha detto Grealish a Sky Sports riflettendo sugli ultimi 18 mesi con il Man City.

"Non mi ero reso conto di quanto fosse difficile adattarsi a un'altra squadra e a un altro manager. Quando sono arrivato qui, sarò onesto con voi, è stato molto più difficile di quanto pensassi.

"Nella mia testa pensavo: Vengo in una squadra che è in testa al campionato, farò tanti gol e tanti assist. Ovviamente non è così, è molto più difficile".

La vittoria, che ha portato il Man City a cinque punti dall'Arsenal, leader della Premier League, ha dimostrato la profondità della squadra di Pep Guardiola.

Anche quando Erling Haaland - l'attaccante titolare della squadra che non ha toccato palla per i primi 20 minuti - ha avuto una serata relativamente sottotono, Guardiola ha potuto ricorrere a giocatori del calibro di Grealish e Mahrez in panchina per concludere un passaggio vincente della partita.

"Sono un genio", ha poi scherzato Guardiola quando gli è stato chiesto delle sostituzioni effettuate nel secondo tempo. La vittoria è arrivata dopo il frustrante pareggio per 1-1 contro l'Everton di sabato, durante il quale Guardiola non ha effettuato alcun cambio fino all'87° minuto.

La vittoria è arrivata in un momento importante della stagione del Man City. Le prossime due partite di Premier League sono contro il Manchester United e il Tottenham il 14 e il 19 gennaio, gare potenzialmente difficili in cui il campione in carica cerca di colmare il divario da un Arsenal in piena forma.

Il Chelsea, invece, continua a lottare sotto la guida di Graham Potter e ha vinto solo una delle ultime otto partite di Premier League.

Con l'ultima sconfitta, i Blues si trovano al 10° posto in classifica, con un'altra partita contro il Man City in FA Cup domenica prossima.

