L'influenza della gravidanza sul cervello, come suggerito da recenti studi.

Determinati alcuni parti del cervello potrebbero ridursi di dimensioni durante la gravidanza mentre migliorano la connessione, con solo un pugno di aree cerebrali che rimangono inaffette dal passaggio alla maternità, secondo uno studio pubblicato lunedì sulla rivista Nature Neuroscience.

Lo studio si basa sull'esame di una donna sana di 38 anni, tre settimane prima del concepimento e fino a due anni dopo la nascita del suo bambino. La dottoressa Elizabeth R. Chrastil, professoressa all'Università della California, Santa Barbara, ha scelto di partecipare a questo studio dopo averlo fatto in ricerche simili in passato.

"Ci sono ancora così tante cose sulla neurobiologia della gravidanza che rimangono un mistero", ha detto la dottoressa Emily Jacobs, autorevole dello studio e professoressa associata nel dipartimento di psicologia e scienze del cervello all'UC Santa Barbara, in una discussione sullo studio. "Non è perché le donne sono troppo complesse; piuttosto, è perché le scienze biomediche hanno storicamente trascurato la salute delle donne".

Circa l'85% delle donne sessualmente attive che non utilizzano alcun tipo di controllo delle nascite può aspettarsi di rimanere incinta entro un anno, e circa 208 milioni di donne diventano incinte ogni anno.

"Il cervello è un organo endocrino e gli ormoni sessuali sono potenti neuromodulatori, ma gran parte di queste conoscenze deriva da studi su animali", ha spiegato Jacobs. Gli studi sugli esseri umani si basano spesso su immagini del cervello e valutazioni endocrine ottenute da grandi gruppi di individui in un determinato momento.

"Le tecniche di mediazione del gruppo non possono rivelare come il cervello cambia da giorno a giorno o da settimana a settimana man mano che i livelli ormonali fluttuano", ha continuato Jacobs. Il suo laboratorio all'UC Santa Barbara utilizza tecniche di imaging avanzate per analizzare come il cervello risponde a importanti transizioni neuroendocrine, come il ciclo circadiano, il ciclo mestruale, la menopausa e, come dimostrato in questo studio, una delle più grandi transizioni neuroendocrine che un essere umano possa sperimentare - la gravidanza".

Come la gravidanza altera il cervello di una madre

Jacobs e i suoi colleghi hanno eseguito 26 risonanze magnetiche e test del sangue sulla primipara, quindi hanno confrontato i risultati con i cambiamenti cerebrali osservati in otto partecipanti non incinte.

Alla nona settimana di gravidanza, i ricercatori hanno identificato diffuse diminuzioni del volume e dello spessore della corteccia cerebrale grigia, soprattutto in regioni come la rete di default, che è associata a funzioni cognitive sociali. La materia grigia gioca un ruolo cruciale nelle sensazioni e funzioni come il linguaggio, il pensiero e la memoria, e di solito diminuisce di spessore dopo aver raggiunto il picco durante l'infanzia.

Le scansioni hanno anche dimostrato aumenti di fluido cerebrospinale e microstruttura della materia bianca durante il secondo e il terzo trimestre, tutti legati a livelli crescenti di ormoni estradiol e progesterone. Il fluido cerebrospinale è cruciale per nutrire, proteggere e rimuovere le scorie dal cervello, mentre la materia bianca facilita la comunicazione tra diverse aree cerebrali e l'elaborazione delle informazioni.

Alcuni di questi cambiamenti, come il volume e lo spessore corticale, sono rimasti due anni dopo il parto, mentre altri sono tornati ai livelli preconcezionali circa due mesi dopo il parto. Il cambiamento del volume della materia grigia della donna è stato quasi tre volte superiore rispetto a quello del gruppo di controllo.

"Questo studio fornisce informazioni preziose per future ricerche offrendo dati che possono essere utilizzati per esplorare come supportare i sani cambiamenti cerebrali durante la gravidanza (nella madre, che probabilmente influenzerà il feto in via di sviluppo)", ha detto la dottoressa Jodi Pawluski, neuroscienziata, terapeuta e autrice con sede in Francia, via e-mail. Pawluski non ha partecipato allo studio.

Lo studio "dimostra il potenziale degli studi di imaging precisi per rilevare l'intera gamma di cambiamenti cerebrali che si sviluppano durante il periodo gestazionale", ha detto la dottoressa Magdalena Martínez García, ricercatrice post-dottorato in neuroscienze umane al Jacobs Lab all'UC Santa Barbara, via e-mail. Martínez García non ha partecipato allo studio.

Cosa significano i cambiamenti cerebrali per i genitori

Le implicazioni funzionali di questi cambiamenti cerebrali per i genitori che partoriscono non sono ancora state completamente comprese, ha detto la dottoressa Elseline Hoekzema, a capo del Pregnancy and the Brain Lab all'Amsterdam University Medical Center, via e-mail. Hoekzema non ha partecipato allo studio.

Tuttavia, alcuni studi precedenti di Hoekzema hanno suggerito che i cambiamenti cerebrali legati alla gravidanza potrebbero essere correlati alle risposte cerebrali e corporee di un genitore e all'interazione con i segnali del neonato. Questi risultati sono anche coerenti con gli studi sugli animali che indicano cambiamenti cerebrali essenziali per l'instaurazione e il mantenimento delle cure materne.

La diminuzione del volume della materia grigia e dello spessore corticale potrebbe suggerire che, per il cervello materno, "meno potrebbe essere meglio". "Sta diventando potenzialmente più efficiente".

L'aumento della microstruttura della materia bianca potrebbe suggerire "un aumento dello scambio di informazioni e della comunicazione tra diverse aree cerebrali". Questi risultati potrebbero anche avere importanti implicazioni per la prevenzione o il trattamento dei disturbi mentali perinatali o per supportare un sano passaggio alla maternità.

È importante tenere presente che questi spostamenti neurali osservati in una donna potrebbero non essere comuni o verificarsi nella stessa misura in tutti gli individui, quindi ulteriori ricerche che coinvolgono un numero maggiore di partecipanti sono necessarie, concordano gli esperti.

Finora, i risultati indicano che questi cambiamenti nel cervello sono abbastanza coerenti tra le diverse donne, come ha fatto notare Hoekzema. In uno studio, tutti i partecipanti potevano essere suddivisi in due categorie, in base ai soli cambiamenti cerebrali: quelli che erano stati incinti e quelli che non lo erano stati. Questi alterazioni sono state replicate finora.

Pawluski spera che i genitori che partoriscono comprendano che questi cambiamenti sono normali e benefici, invece di percepirli come una carenza legata alla comprensione stereotipata della maternità.

"La nostra ignoranza può avere conseguenze", ha affermato Jacobs. Fino ad ora, i ricercatori non avevano i dati necessari per prevedere la depressione postpartum prima che si manifestasse o per decifrare gli effetti a lungo termine della preeclampsia sulla salute del cervello.

Lo studio segna anche l'inizio del Progetto Cervello Materno, un'iniziativa internazionale sostenuta dall'Iniziativa per la salute del cervello delle donne Ann S. Bowers e dall'Iniziativa Chan Zuckerberg. Un numero più ampio di donne e dei loro partner verrà incorporato in questo progetto a UC Santa Barbara e in Spagna per ulteriori ricerche.

"Abbiamo bisogno di più dati", ha sottolineato Jacobs. Su 50.000 articoli di imaging cerebrale pubblicati negli ultimi 30 anni, solo una frazione minuscola, inferiore all'1%, si è occupata di aspetti della salute esclusivi delle donne, come la gravidanza. Pertanto, quando si discute della conoscenza scientifica, dobbiamo considerare cui fisiologia viene prioritizzata.

I risultati dello studio potrebbero condurre a nuovi approcci per sostenere la salute del cervello della madre durante la gravidanza, promuovendo il benessere generale e aiutando nella prevenzione o nel trattamento dei disturbi mentali perinatali.

Accettare il fatto che questi cambiamenti neurali sono comuni e benefici per i genitori in attesa può aiutare a spostare la percezione lontano dal considerarli una debolezza o un difetto associato alla maternità, promuovendo una comprensione più sana dell'esperienza.

