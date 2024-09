L'influente mediatore della CDU in Turingia: un esame del ruolo di Ramelow

In Turingia, il panorama politico è attualmente bloccato. Se la CDU e la BSW si rifiutano di trattare con l'AfD, sono rimaste opzioni limitate. Se il leader della CDU, Voigt, pianifica di formare un'alleanza con l'SPD e la BSW, gli manca un voto nel parlamento statale. Questo voto potrebbe potenzialmente provenire dalla Sinistra, possibilmente da Bodo Ramelow.

L'idea che il più noto esponente di sinistra della Germania, Bodo Ramelow, potrebbe detenere la chiave per un potenziale presidente del CDU in Turingia sta generando scalpore. Dopo le elezioni statali, che hanno portato a complesse relazioni di maggioranza e una vittoria dell'AfD, le speculazioni sono alte riguardo al potenziale ruolo di Ramelow come fornitore di maggioranza.

Una coalizione che il leader della CDU, Mario Voigt, mira a formare, in alleanza con Sahra Wagenknecht e l'SPD, totalizza 44 voti nel parlamento statale di Erfurt - 88 seggi, che è almeno un voto in meno.

"È tutto un mucchio di sciocchezze"

Si vocifera tra i politici statali della Turingia e i comitati di partito che Ramelow potrebbe, in nome del suo spesso sottolineato "senso civico", lasciare la frazione della Sinistra e fare da fornitore di maggioranza per l'alleanza fragile del suo potenziale successore. In alternativa, il 68enne potrebbe, in qualità di membro del parlamento eletto direttamente della Sinistra, astenersi regolarmente dal voto.

"Sono semplicemente in corso concetti assurdi", affermano certi politici statali dietro porte chiuse, ripetendo eccitati le voci. "È tutto un mucchio di sciocchezze, è tutto assurdo", risponde Ramelow, chiaramente frustrato, a Erfurt. "È un'audacia diffondere voci senza fondamento. Vieto qualsiasi speculazione".

Non lascerà né la sua partito né la sua frazione, né fornirà maggioranze attraverso l'astensione o altre azioni, ha dichiarato Ramelow. E ha aggiunto: "E neanche nessun altro della frazione della Sinistra passerà". Non è un "cittadino privato né un uomo solo". E non violerà mai le regole parlamentari.

"Farò tutto il possibile per formare un governo di maggioranza"

Tuttavia, durante questi giorni tumultuosi in Turingia, fa anche dichiarazioni interpretabili. Quando "Der Spiegel" gli ha chiesto del voto mancante per la potenziale alleanza dei partiti rivali CDU, BSW e SPD, ha detto: "Un voto è proprio davanti a te".

E ribadisce ripetutamente che, sulla base della sua esperienza con la sua coalizione di minoranza rosso-rosso-verde, non può raccomandare un governo di minoranza. Rosso-rosso-verde è stato votato fuori domenica.

Inoltre, Ramelow ha offerto il suo sostegno alla formazione del governo nella notte delle elezioni - "se desiderato dalle altre parti". "Farò tutto il possibile per formare un governo di maggioranza". O ancora: "Sono pronto per le soluzioni e non partecipo all'esclusivismo".

Non è chiaro se questo potrebbe anche significare tollerare una potenziale coalizione di tre partiti sotto la guida della CDU. O intende un governo di maggioranza con la partecipazione della Sinistra, che ha 12 seggi nel parlamento statale? La leader della Sinistra della Turingia, Ulrike Grande-Roethig, almeno chiede una revisione della risoluzione di incompatibilità della CDU - questa si applica attualmente sia all'AfD che alla Sinistra.

"Non ho bisogno di speculare", dice Ramelow, aggiungendo che spetta a Voigt avviare i colloqui con i partiti democratici. La CDU, con il maggior numero di seggi (23), ha il mandato per formare il governo. Il suo partito della Sinistra è pronto a parlare, "se Mr. Voigt chiama".

Il 47enne Voigt vuole inizialmente parlare con BSW e SPD, probabilmente solo del progetto di bilancio 2025 per primo. La ex ministra-presidentessa della Turingia, Christine Lieberknecht, almeno ha raccomandato i colloqui con la Sinistra. "Non si può evitare la Sinistra, neanche per una tolleranza. È matematica - nient'altro", ha detto al Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Ruolo di mediatore nel poker della coalizione

Il politologo di Jena, Torsten Oppelland, considera fattibile una coalizione di CDU, BSW e SPD - un modello unico in Germania. "A livello politico statale, le differenze politiche tra la CDU e il partito di Wagenknecht non sono così sostanziali", dice.

In definitiva, la situazione è simile a quella della coalizione di Ramelow del 2020, che non aveva una maggioranza. C'è stato almeno un patto di stabilità di un anno con la CDU. Una tolleranza della Sinistra di un governo guidato dalla CDU non è una necessità. "Ma alla fine, è quello che succederà", crede Oppelland.

E quale ruolo si vede Ramelow per sé? Inizialmente, rimarrà Ministro-Presidente fino a quando non ci sarà un nuovo governo, probabilmente in carica fino alla fine di settembre. Ramelow, a differenza di Voigt e del leader di estrema destra dell'AfD, Björn Höcke, ha vinto il suo collegio direttamente e pianifica di assumere il suo mandato di membro del parlamento.

Nelle trattative della coalizione, il politico esperto, ex sindacalista e mediatore ferroviario Ramelow può vedere un ruolo di mediatore. "Sì, se è desiderato. Posso provare a portare i partiti al tavolo", dice Ramelow. La prima sfida sarà l'elezione di un presidente del Landtag, con il diritto di proporre un candidato appartenente al partito più forte - l'AfD.

