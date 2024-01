L'inflazione non è ancora sconfitta. L'aumento dei prezzi è di nuovo in accelerazione in Europa

L'inflazione annuale in Germania e Francia, le principali economie dell'Unione Europea, è aumentata a dicembre e gli analisti si aspettano che i dati dell'eurozona previsti per venerdì confermino la tendenza. In tal caso, si tratterebbe del primo aumento dell'inflazione nella regione da aprile.

Questo potrebbe stemperare l'entusiasmo di alcuni investitori per il fatto che la Banca Centrale Europea (BCE) potrebbe essere sul punto di tagliare i tassi di interesse.

In Germania, l'inflazione dei prezzi al consumo (IPC) si è attestata al 3,8% a dicembre, in aumento rispetto al 2,3% di novembre, secondo una stima ufficiale pubblicata giovedì. In Francia, l'IPC annuale è balzato al 4,1% a dicembre dal 3,9% del mese precedente, secondo i dati preliminari.

In entrambi i casi, i prezzi dell'energia hanno contribuito a far salire il tasso d'inflazione globale.

Gli economisti si aspettavano una ripresa, in parte perché i governi hanno eliminato i generosi sussidi introdotti per sostenere le famiglie durante la crisi energetica del 2022.

Dalla fine del 2021, quando l'inflazione globale ha iniziato a salire dopo la fine delle chiusure per pandemia, i governi hanno investito centinaia di miliardi in sussidi per proteggere le famiglie e le imprese dagli enormi aumenti dei prezzi dell'energia. Questi aumenti sono stati in gran parte alimentati dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Il governo tedesco, ad esempio, ha pagato le bollette del gas e del riscaldamento per le famiglie nel dicembre 2022, smorzando l'inflazione. Ora quel sussidio una tantum non c'è più e, sebbene i prezzi dell'energia siano scesi, a dicembre sono aumentati rispetto ai livelli artificialmente bassi di un anno prima.

L'ufficio statistico francese ha dichiarato giovedì che l'aumento dell'inflazione a dicembre è dovuto "all'accelerazione dei prezzi dell'energia e dei servizi nell'arco di un anno".

L'inflazione di fondo sembra migliore

Paul Donovan, capo economista di UBS Global Wealth Management, ha dichiarato di aspettarsi che l'inflazione di fondo - che esclude i costi volatili di cibo ed energia - nei 20 Paesi che utilizzano l'euro continui a rallentare.

"Lo slancio dell'inflazione è ancora verso un aumento dei prezzi più lento", ha dichiarato alla CNN. "Non c'è alcuna prova di prezzi 'appiccicosi' o di un'inflazione più elevata a lungo termine in nessuno dei dati che stiamo vedendo al momento - in Europa, (nel) Regno Unito o negli Stati Uniti".

"I dettagli dell'inflazione continuano a sorprendere più al ribasso che al rialzo", ha aggiunto.

Andrew Kenningham, capo economista per l'Europa di Capital Economics, ha dichiarato alla CNN che si aspetta che l'inflazione di base annuale nell'eurozona scenda al 3,3% a dicembre dal 3,6% di novembre, e che continui a scendere da lì.

"La questione più importante è cosa succede all'inflazione di fondo e alle pressioni inflazionistiche sottostanti", ha detto.

Mercati in fibrillazione

L'accelerazione dell'inflazione complessiva nelle principali economie potrebbe smorzare l'entusiasmo degli investitori per il fatto che le banche centrali sono pronte a ridurre i tassi di interesse già in primavera.

Questo entusiasmo ha guidato il rally del mercato azionario a partire dalla fine di ottobre, che ha visto l'indice S&P 500 di Wall Street e l'indice Stoxx 600 di riferimento in Europa salire rispettivamente del 15% e dell'11%.

Gli alti tassi d'interesse di solito mettono sotto pressione le azioni, poiché gli investitori tendono a preferire le obbligazioni che offrono rendimenti comparabili e costanti.

Ma le azioni non sono riuscite a lanciarsi finora nel 2024. L'indice S&P 500 è sceso dell'1,1% e l'indice Stoxx 600 dello 0,4% dalla riapertura dei mercati il 2 gennaio.

L'escalation delle tensioni in Medio Oriente, paese produttore di petrolio, ha anche aumentato le preoccupazioni sulla traiettoria dei prezzi dell'energia. Il Brent, il benchmark petrolifero globale, è salito di oltre il 3% per chiudere a 78 dollari al barile mercoledì.

Mercoledì, i verbali pubblicati dalla riunione politica di dicembre della Federal Reserve statunitense hanno mostrato che i funzionari sono stati cauti nel dichiarare la vittoria sull'inflazione e la fine della campagna di rialzi dei tassi durata quasi due anni.

Sebbene il tasso di interesse di riferimento della Fed sia "probabilmente al massimo o vicino al massimo", si legge nei verbali, i funzionari hanno ritenuto "appropriato che la politica rimanga restrittiva per un certo periodo di tempo fino a quando l'inflazione non si sarà chiaramente ridotta in modo sostenibile".

Il mese scorso, Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, ha affermato che l'inflazione avrebbe probabilmente "ripreso a salire temporaneamente", in parte a causa della scadenza dei sussidi governativi per l'energia. "Abbiamo ancora un po' di strada da fare", ha detto.

"Per la BCE, questa riaccelerazione dell'inflazione rafforza la posizione di mantenere una mano molto ferma e di non affrettare le decisioni di taglio dei tassi", ha scritto Carsten Brzeski, responsabile globale della ricerca macroeconomica di ING, in una nota di giovedì, aggiungendo che si aspetta ancora che la banca centrale effettui il suo primo taglio dei tassi a giugno.

Fonte: edition.cnn.com