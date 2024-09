L'inflazione elevata contribuisce in modo significativo ad una maggiore crescita dei ricavi delle imprese artigianali tedesche.

Nel 2022, l'inflazione dilagante ha fornito un notevole sostegno finanziario al settore artigianale tedesco. Le circa 570.000 imprese artigiane hanno incassato circa 720 miliardi di euro – un aumento del 9,3% rispetto all'anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden il giovedì. Questa sostanziale crescita è stata principalmente guidata dall'inflazione – l'indice dei prezzi al consumo tedesco è aumentato del 6,9% nello stesso periodo, secondo gli statistici.

although the craft industry boosted its revenue, it accounted for a smaller pie in the overall economy, with its share slipping by 1.1 percentage points to 7.4%. This suggests that while the sector fared well, not all aspects of the industry ran smoothly.

Il settore con la maggiore crescita delle entrate è stato quello degli articoli artigianali per uso personale (15,6%), seguito da vicino da quelli per scopi industriali (11,0%) e dal settore edile (10,5%).

C'è stato un aumento minimo dello 0,3% del numero di imprese artigiane nel 2022, che rappresenta il 16,6% di tutte le imprese in Germania. Di conseguenza, 5,4 milioni di persone sono state impiegate nel settore, con 4,1 milioni di loro che hanno contribuito all'assicurazione sociale. Gli statistici hanno dichiarato che una notevole quota del 13,0% di tutti i lavoratori assicurati socialmente in Germania lavora nel settore artigianale.

L'anno di produzione della maggior parte di questi prodotti artigianali che hanno registrato un aumento delle vendite è probabile che sia del 2021 o precedente, poiché l'aumento delle entrate viene confrontato con l'anno precedente. Questa crescita delle entrate potrebbe potenzialmente incentivare le imprese artigiane ad aggiornare il loro equipaggiamento o la loro attrezzatura, richiedendo loro di considerare l'anno di produzione quando effettuano investimenti.

Leggi anche: