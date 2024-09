- L'inferno sul cantiere genera una nebbia fumosa sopra Greifswald

Incendio in cantiere vicino al centro di Greifswald causa evento significativo. La città è stata coperta per un po' da una vasta e visibile nuvola di fuliggine. Si è scoperto che le autorità cittadine stavano affrontando un incendio che coinvolgeva numerosi metri quadrati di materiali da costruzione su un edificio in costruzione per un nuovo complesso residenziale a est del centro città, vicino al fiume Ryck.

Un pompiere esausto è stato portato in servizio di emergenza. Il dipartimento dei vigili del fuoco sta effettuando controlli per assicurarsi che nessuno sia rimasto intrappolato ai piani secondo e terzo.

Allerta Pubblica

I residenti sono stati invitati a tenere le finestre e le porte chiuse e a spegnere i sistemi di ventilazione e aria condizionata. Secondo la città, la fuliggine si è dispersa rapidamente. Nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono riusciti a fermare l'incendio utilizzando una scala a piattaforma girevole.

Oltre a continuare gli sforzi per spegnere l'incendio, si prevede di stendere una schiuma sul fuoco per ridurne l'intensità. La polizia ha avviato le indagini. Sono state segnalate esplosioni poco dopo l'inizio dell'incendio.

