- L'inferno in magazzino porta a un forte pennacchio di fumo nell'area industriale

Un impianto industriale in fiamme a Wettringen, situato a nord-ovest di Münster, fa notizia. Le prime indicazioni suggeriscono che non ci siano state vittime a causa dell'incendio di grandi proporzioni nell'area di Steinfurt, come comunicato dalle autorità durante la notte. Secondo il resoconto, le autorità sono state informate dell'incendio scoppiato in un magazzino su Siemensweg intorno alle 19:10 dalla locale squadra dei vigili del fuoco. Contestualmente, i residenti locali sono stati informati tramite il sistema di allerta Nina. Immagini mostrano una densa colonna di fumo che si levava dal magazzino.

I primi dati delle autorità suggeriscono che un guasto nell'impianto elettrico all'interno della struttura potrebbe aver causato l'incendio. Tuttavia, non sono ancora disponibili dettagli definitivi sulle cause dell'incendio. "Qui è il caos", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno impiegando tutte le risorse disponibili.

