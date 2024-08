L'inefficacia delle deportazioni non si limita a Solingen, è un problema ricorrente.

Il Regolamento di Dublino stabilisce che il paese responsabile è quello in cui un richiedente asilo presenta la propria domanda, ma ciò spesso non si verifica nella realtà. L'evento tragico di Solingen ha posto sotto i riflettori le pratiche di espulsione della Germania. Non si tratta solo di rimpatriare coloro che non hanno i requisiti di residenza, ma ci sono anche sfide estese nella collaborazione con i paesi partner europei. Il Regolamento di Dublino stabilisce che i rifugiati dovrebbero presentare la domanda nel primo paese dell'area Schengen in cui entrano, e che questo paese sarà quindi responsabile. Tuttavia, sta diventando chiaro che questo spesso non funziona nella pratica - stiamo parlando di migliaia di casi. Il Cancelliere Olaf Scholz ha sottolineato che questo è ora un tema costante nei suoi colloqui con i partner dell'UE e il Ministro dell'Interno Nancy Faeser.

I Numeri: Solo una Piccola Percentuale è Trasferita ad Altri Paesi dell'UE

Secondo il Ministero dell'Interno federale, lo scorso anno sono stati 74.622 i casi in cui la Germania ha cercato di deportare migranti verso altri stati membri dell'Unione Europea. Di questi, 22.462 sono stati respinti dai paesi dell'UE interessati. Al contrario, gli stati dell'UE hanno acconsentito a riprendere rifugiati e migranti in 55.728 casi. Tuttavia, ci sono state solo 5.053 trasferimenti ad altri paesi membri nel 2023.

Nel 2022, ci sono state 68.709 richieste di rimpatrio e 4.158 trasferimenti. Nel primo semestre del 2024, la situazione non è cambiata significativamente: in questo periodo, ci sono state 36.795 richieste per la Germania di prendere in carico da altri stati membri dell'UE, di cui 12.808 sono state respinte e 21.314 accettate. Solo 3.043 persone sono state trasferite ad altri paesi membri dell'UE e dell'area Schengen.

Le Nazionalità Involte

Nel 2023, le richieste di presa in carico da altri paesi Schengen hanno riguardato quasi la metà degli afghani (16.968) e dei siriani (15.627). A seguire ci sono i casi che coinvolgono persone provenienti dalla Turchia, dalla Russia, dall'Iran, dall'Iraq e dagli stati del Maghreb. Le autorità tedesche hanno presentato il maggior numero di richieste di presa in carico alla Croazia (16.704) e all'Italia (15.479). Ci sono state 7.732 richieste di presa in carico alla Bulgaria.

Secondo il governo federale, in 38.682 casi nel 2023 non è stato possibile un trasferimento tempestivo - la maggior parte dei casi riguardava afghani (8.965) e siriani (8.120). In molti casi, le persone interessate ricevono quindi uno status di protezione temporanea e possono rimanere per il momento.

Ragione 1 per il Fallimento: Le Regole

Secondo le attuali disposizioni del Regolamento di Dublino III, c'è un periodo di sei mesi entro il quale un paese deve richiedere il rimpatrio dei rifugiati verso un altro stato europeo - in caso contrario, il paese in cui si trova il rifugiato diventa responsabile. Questo periodo di sei mesi può essere esteso a 18 mesi solo se la persona viene segnalata come dispersa.

A causa del gran numero di casi, della mancanza di digitalizzazione delle autorità per l'immigrazione e dei problemi di personale, il periodo di sei mesi viene spesso superato in Germania, rendendo la Germania responsabile. Nel corso degli anni, questo numero è aumentato a centinaia di migliaia di persone.

Ragione 2 per il Fallimento: La Pratica

Le statistiche del governo citano la mancanza di cooperazione tra gli stati membri dell'UE, i problemi all'interno delle autorità per l'immigrazione, le persone che si nascondono, i procedimenti giudiziari amministrativi e una cosa chiamata "asilo in chiesa" come ragioni per il fallimento delle espulsioni. In 1.334 casi, non c'era un collegamento aereo. In 614 casi, le persone interessate hanno scelto di tornare volontariamente nei loro paesi d'origine.

Tuttavia, le statistiche nascondono il fatto che una parte significativa della responsabilità grava sulle autorità tedesche. Ad esempio, nel caso del presunto attentatore di Solingen, il processo di espulsione verso la Bulgaria è stato avviato ma non portato avanti in modo coerente. Il nuovo pacchetto dell'UE sull'asilo eliminerà il termine di sei mesi e semplificherà notevolmente la procedura per il rimpatrio.

Ci sono anche problemi nell'attuazione delle espulsioni, che riguardano non solo quelle verso gli altri stati Schengen. Secondo le statistiche del Ministero dell'Interno per il primo semestre del 2024, 132 espulsioni (comprese 59 trasferimenti di Dublino) sono state abbandonate a causa della resistenza delle persone interessate. In 142 casi (compresi 29 casi di Dublino), i piloti si sono rifiutati di imbarcare le persone interessate. Ragioni mediche hanno portato all'annullamento di 36 espulsioni (comprese 16

È importante sottolineare che non è solo la Germania a spingere per il ritorno dei rifugiati ad altri paesi Schengen. Nel 2023, sono state presentate 15.568 richieste da diversi paesi alla Germania, nella speranza che accogliesse individui che erano entrati inizialmente dalla Germania. La Francia ha guidato la classifica con 5.209 casi, seguita dai Paesi Bassi (2.762), il Belgio (2.384) e l'Austria (1.067). Tuttavia, le autorità tedesche non hanno sempre acconsentito a queste richieste. C'è stato un accordo in 9.954 casi e un totale di 4.275 individui sono stati effettivamente rimpatriati in Germania. Interessantemente, la Grecia ha presentato 357 richieste, portando al rimpatrio di 167 individui in Germania.

Despite the Dublin Regulations requiring refugees to apply in the initial Schengen area country they enter, Greece has faced criticism for its treatment of refugees, leading Germany to insist on guarantees that returned individuals will be housed in a manner respecting human rights.

Furthermore, Italy has refused to take back individuals under the Dublin procedure since December 2022, citing high numbers of migrants entering via the Mediterranean and insufficient capacity in reception facilities. This situation in Greece and Italy highlights the challenges in implementing the Dublin Regulations effectively across Europe.

Leggi anche: