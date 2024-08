- Linee guida semplificate per la progettazione di strutture verticali

Il Ministro delle Infrastrutture Nicole Razavi si prefigge l'obiettivo di rendere più semplice l'ampliamento delle proprietà per aumentare l'offerta di alloggi. Con la revisione delle norme edilizie nazionali attraverso il codice statale, si sta allentando la stretta sulle norme di sicurezza antincendio esistenti, come ha spiegato il rappresentante della CDU all'agenzia di stampa tedesca a Stoccarda. Ad esempio, quando una struttura viene ampliata, ristrutturata o riconvertita, solo le sezioni modificate dovranno rispettare i rigorosi attuali standard di sicurezza antincendio in futuro. Ciò potrebbe ridurre significativamente i costi di ristrutturazione.

Questa modifica al codice edilizio statale apre la strada a più alloggi all'interno delle strutture esistenti. Già dal 2019, infatti, è stato stabilito che gli ampliamenti delle coperture non richiedono ulteriori posti auto o requisiti speciali per l'accessibilità. Inoltre, a partire dal 2023, questi ampliamenti non richiedono più l'installazione di ascensori. Razavi aggiunge: "Tuttavia, abbiamo ancora bisogno di nuove costruzioni per creare più case, perché ogni appartamento conta".

Contemporaneamente, Razavi ha invitato i proprietari di unità abitative vuote a affittarle il prima possibile. "Molte di queste unità sono vuote a causa di ristrutturazioni o miglioramenti in corso", ha osservato.

Le nuove norme edilizie del Ministro delle Infrastrutture dovrebbero agevolare l'ampliamento degli alloggi, richiedendo solo alle sezioni modificate di rispettare gli attuali standard di sicurezza antincendio. Questa modifica ha anche esentato gli ampliamenti delle coperture dall'obbligo di creare ulteriori posti auto o di installare ascensori a partire dal 2023.

Con le nuove norme sulla casa, è ora più facile aumentare lo spazio abitativo all'interno delle strutture esistenti, poiché queste modifiche al codice statale hanno reso gli ampliamenti delle coperture meno onerosi, con risparmi sui costi per i proprietari.

Leggi anche: