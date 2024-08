- L'industria meccanica della Germania orientale lotta per l'accesso all'elettricità

Nell'industria meccanica orientale tedesca, il divario tra domanda e offerta per l'anno di formazione in corso è più ampio che mai. Secondo un'indagine dell'Associazione Orientale della Meccanica e della Tecnica dei Macchinari (VDMA Est), il 77% delle aziende di formazione ha segnalato difficoltà nel riempire i posti vacanti. Dieci anni fa, questa percentuale era del 50%.

Cercare invano candidati

Al momento dell'indagine, a metà luglio e a metà agosto, ogni seconda azienda aveva ancora posti vacanti per la formazione tecnica-industriale, e ogni quinta azienda aveva posti vacanti per la formazione commerciale. La maggior parte delle aziende vede poche possibilità di riempire questi posti prima dell'inizio della formazione. Il 69% delle aziende valuta le prospettive come "scarse", e il 22% le considera "senza speranza".

Circa l'85% delle aziende che offrono professioni tecniche di formazione tecnica attribuisce i problemi alla mancanza di candidature a causa di frequenti aspirazioni universitarie e scarsa orientamento professionale a scuola. Inoltre, il 60% critica il fatto che i diplomati non sono sufficientemente preparati per il lavoro pratico.

Stage come chiave per attrarre giovani talenti

Ad esempio, il CEO dell'associazione, Oliver Köhn, chiede più stage obbligatori per rompere gli interessi tradizionali per le professioni tecniche e attrarre più giovani donne ai professioni tecniche. Attualmente, c'è una media di meno di una giovane donna ogni dieci apprendisti tecnici nell'industria orientale tedesca.

Gli ingegneri meccanici orientali si affidano quindi sempre di più ai propri apprendisti per mitigare la carenza di manodopera specializzata. Sono attivamente impegnati a scuola, alle fiere di formazione e sui social network per attrarre giovani per la formazione. Gli apprendisti sono anche attivamente coinvolti nel reclutamento, ad esempio presentando le loro professioni a scuola o creando contenuti per i social media.

Secondo l'associazione, ci sono circa 440 aziende con 77.600 dipendenti nel settore meccanico e di ingegneria dei macchinari orientale tedesco. Circa 350 di queste aziende sono membri della VDMA Est.

L'anno di formazione attuale nell'industria meccanica orientale tedesca si trova di fronte a sfide senza precedenti, poiché il 77% delle aziende di formazione lotta per riempire i posti vacanti, un aumento significativo rispetto al 50% di dieci anni fa. A causa di una scarsa orientamento professionale a scuola e di una mancanza di candidature, circa l'85% delle aziende che offrono professioni tecniche di formazione tecnica attribuisce questi problemi alla mancanza di interessati.

Leggi anche: