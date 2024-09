L'industria del trasporto di lettere dovrebbe assistere a una notevole espansione nel prossimo anno.

A partire dal nuovo anno, potresti notare un aumento delle tariffe postali in Germania. L'Agenzia Federale per le Reti prevede un aumento dei prezzi per le lettere di circa il 10,5%. Questo aumento segue l'ultima aumentata del 2022 del 4,6%. Tuttavia, i costi postali specifici per diversi tipi di lettere sono ancora in fase di valutazione dall'ufficio postale.

I costi crescenti per l'ufficio postale, in qualità di fornitore di servizi obbligatori, svolgono un ruolo significativo in questo aumento dei prezzi. La consegna di pacchi in tutta la Germania, comprese le aree remote, dove il personale di consegna trascorre molto tempo in viaggio, comporta costi consistenti.

Al momento, una lettera standard che pesa fino a 20 grammi costa 85 centesimi all'interno della Germania, una lettera compatta che pesa fino a 50 grammi costa 1 euro e una cartolina costa 70 centesimi. Gli esperti del settore prevedono che la lettera standard potrebbe costare fino a 95 centesimi in futuro. Tuttavia, il costo effettivo può variare, poiché l'ufficio postale può regolare le tariffe postali per diversi tipi di lettere in modo diverso.

I prezzi dei pacchi potrebbero aumentare

Il governo tedesco ha fissato un tetto per il prezzo di una lettera standard a 1 euro. L'aumento complessivo di tutte le consegne previste non dovrebbe superare il 10,5%. L'Agenzia delle Reti approverà i nuovi tassi postali entro la fine dell'anno, con validità per due anni.

I pacchi gestiti da DHL, principale player del mercato che opera come Deutsche Post nel mercato delle lettere locali, potrebbero anche vedere un aumento dei prezzi. Nel settore dei pacchi, l'Agenzia delle Reti è probabile che conceda a DHL un aumento dei prezzi di circa il 7,2%.

Questo adeguamento dei prezzi si applica solo ai pacchi spediti dai clienti privati ​​al banco o attraverso macchinari automatizzati. DHL può stabilire indipendentemente i prezzi per le spedizioni di pacchi ai clienti aziendali senza dover ottenere l'autorizzazione preventiva dell'Agenzia delle Reti.

La data esatta per l'aumento delle tariffe postali per i clienti privati ​​non è stata ancora decisa. A differenza del settore delle lettere, DHL si trova di fronte a una forte concorrenza da parte di aziende di spedizioni più grandi, garantendo opzioni alternative per i clienti postali.

Le lettere stanno perdendo il loro impatto

Nell'era digitale, le lettere stanno gradualmente perdendo la loro rilevanza poiché le persone si rivolgono alla comunicazione digitale come chat o email, che hanno portato a una graduale diminuzione del volume delle lettere nel tempo. Nel 2022, l'ufficio postale ha trasportato circa 5,9 miliardi di lettere, un terzo in meno rispetto a dieci anni fa (7,8 miliardi). La posta pubblicitaria non è inclusa in questa cifra.

Al contrario, la domanda di pacchi sta aumentando, soprattutto a causa dell'aumento dell'e-commerce. Nel 2023, DHL ha consegnato circa 1,7 miliardi di pacchi in Germania, quasi il doppio rispetto al 2013, quando l'azienda ha trasportato un miliardo di pacchi. Sembra che queste tendenze - meno lettere e più pacchi - continueranno in futuro.

