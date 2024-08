- Lindser sostiene norme più severe sui permessi di casa per rifugiati.

Leader del partito liberal-democratico tedesco (FDP) Christian Lindner suggerisce di rafforzare le politiche sull'asilo, ipotizzando che i rifugiati che fanno vacanze nei loro paesi d'origine potrebbero perdere lo status di residenza in Germania. "Non capisco perché ci sono rifugiati qui che aspirano al diritto di restare, ma poi se ne vanno nel paese che dovrebbe metterli in pericolo," ha dichiarato durante la trasmissione ARD "Maischberger", in programma in serata. In simili circostanze, i diritti di residenza dovrebbero essere revocati. Lindner ha sottolineato che si riferiva a viaggi vacanza, non a visite per funerali o simili.

Inoltre, il ministro delle finanze ha ribadito la sua richiesta di eliminare gli aiuti sociali per coloro che rischiano il rimpatrio. "Non ci dovrebbero più essere fondi per i rifugiati di Dublin dal contribuente tedesco", ha affermato. "Bisogna ridurre l'attrattiva del sistema tedesco di welfare".

