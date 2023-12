Lindsay Lohan dichiara di essere sposata

L'attrice, 36 anni, che sabato ha festeggiato il suo compleanno, ha postato una foto con Bader Shammas, un finanziere, definendolo suo marito.

"Sono la donna più fortunata del mondo. Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita che tu sia mio marito", ha scritto.

La coppia ha rivelato il proprio fidanzamento a novembre.

"Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro", ha scritto Lohan in un post, taggando Shammas.

La Lohan è nota soprattutto per i suoi ruoli da protagonista nei remake di successo di "The Parent Trap" e "Freaky Friday", oltre che per la commedia adolescenziale del 2004 "Mean Girls".

"La mia vita e il mio tutto. ❤️every donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno", ha concluso la Lohan sabato.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com