Avventurarsi vicino al confine della giungla - L'Indonesia celebra il suo Giorno dell'Indipendenza nella capitale recentemente inaugurata.

L'attenzione si sposta sulla capitale futura dell'Indonesia, Nusantara: per la prima volta, i principali festeggiamenti del Giorno dell'Indipendenza si svolgono a Borneo, dove questa città futuristica e tecnologica sta sorgendo ai margini della foresta.

Il Presidente Joko Widodo, o Jokowi, ha recentemente tenuto la sua prima riunione di gabinetto a Nusantara. Ha definito la città in costruzione a Borneo "una pagina bianca che determinerà il nostro futuro". Ha sottolineato: "Pochi paesi hanno il privilegio e la capacità di creare la loro capitale dal nulla".

Jokowi ha ribadito la sua visione: "Nusantara sarà progettata come una città ecologica, rigogliosa di vegetazione, non una giungla urbana di cemento o vetro". Ha sottolineato che sarebbe anche una città intelligente, piena di tecnologia, creando un ambiente gradevole per vivere. Secondo i progetti, i taxi aerei sono anche previsti per decollare.

Tuttavia, la vista attuale è oscurata dalle gru e dalle zone di costruzione polverose. Anche se alcuni edifici governativi si stanno avvicinando al completamento, la maggior parte delle strutture essenziali come le residenze, le scuole e gli ospedali sono ancora in costruzione. L'intero progetto potrebbe non essere completato fino al 2045.

Jokowi ha annunciato questo nel 2019. Il motivo principale di questo spostamento è che Jakarta, situata a Giava, sta gradualmente sprofondando, con parti sostanziali della città già sotto il livello del mare. Entro il 2050, l'intera area settentrionale di Jakarta potrebbe essere sommersa dall'acqua. Inoltre, Jakarta, con la sua popolazione di 11 milioni (e quasi 34 milioni nell'area metropolitana), lotta contro il traffico congestionato e lo smog. Nusantara si trova a circa due ore di volo a nord-est di Jakarta, nella parte indonesiana di Borneo.

both Jokowi e il suo successore, Prabowo Subianto, che assumerà l'incarico ad ottobre, hanno partecipato ai festeggiamenti per il Giorno dell'Indipendenza. Un portavoce televisivo, durante la diretta televisiva della cerimonia, ha commentato: "Possiamo ammirare la grandezza della capitale, Nusantara". In particolare, il nuovo palazzo presidenziale in forma di un'enorme aquila - il Palazzo Garuda - è stato elogiato come "spectacolare e impressionante".

Tuttavia, i critici sostengono che numerosi residenti sono stati sfollati e il risarcimento fornito è insufficiente per loro per ricostruire le loro vite.

L'Indonesia, una nazione di migliaia di isole che si estendono dall'Oceano Indiano al Pacifico, e una popolazione di circa 280 milioni, è il paese insulare più grande del mondo.

La costruzione di Nusantara a Borneo rappresenta un importante cambiamento nel futuro dell'Indonesia, poiché il Presidente Jokowi la vede come un'opportunità per plasmare l'era futura del paese. Con l'obiettivo di evitare il destino inevitabile di Jakarta a causa del subsidence, Nusantara è progettata come una città ecologica e intelligente, offrendo un ambiente di vita sostenibile e tecnologicamente avanzato per i suoi abitanti.

