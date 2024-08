- Lindner: Svantaggi per le coppie "100% escluse"

Il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner (FDP) ha rassicurato le coppie che l'abolizione delle classi fiscali 3 e 5 non comporterà svantaggi finanziari per loro. "È al 100% certo che le coppie non ne usciranno peggio", ha dichiarato Lindner al gruppo Funke. "In particolare, l'agevolazione matrimoniale non verrà abolita, altrimenti sarebbe un significativo aumento delle tasse".

Il governo federale ha deciso alla fine di luglio di abolire le popolari classi fiscali 3 e 5 per le coppie. Al loro posto, i partner passeranno automaticamente alla classe fiscale 4 utilizzando la cosiddetta procedura del fattore a partire dal 2030. L'ufficio delle tasse calcolerà esattamente chi contribuisce a quanto del reddito netto. Il carico fiscale verrà distribuito in modo più equo tra coniugi e partner registrati. Tuttavia, il carico fiscale complessivo per le coppie non cambierà.

Lindner ha sottolineato che le coppie non devono fare nulla al momento. "Ma chi vuole può già discutere oggi come distribuire equamente il carico fiscale. Perché la classe fiscale 4 con la procedura del fattore già esiste", ha detto il ministro delle finanze. Con la classe fiscale 4 con la procedura del fattore, il carico fiscale sarebbe distribuito proporzionalmente e anche i soliti pagamenti annuali all'ufficio delle tasse verrebbero eliminati.

La maggior parte delle coppie attualmente sceglie le classi fiscali 3 e 5. Lo dimostrano i dati delle statistiche sui salari e sulle tasse sui redditi per l'anno fiscale 2020, recentemente resi noti dall'Ufficio federale di statistica.

Secondo questi dati, su circa 5,3 milioni di coppie sposate e partner registrati che sono stati valutati congiuntamente con solo redditi da lavoro dipendente, circa 2,1 milioni hanno scelto questa combinazione di classi fiscali. Questo corrisponde a una quota del 39%.

Nel caso di ulteriori 1,3 milioni di coppie (25%), solo una delle due persone aveva redditi da lavoro e quindi è stata assegnata alla classe fiscale 3. 1,9 milioni di persone valutate congiuntamente erano registrate nella classe fiscale 4. Con una quota del 36%, questa scelta era appena dietro la combinazione di 3 e 5.

