- Lindner sottolinea che i principi del FDP sono attraenti per la regione orientale.

FDP Affronta Difficoltà nel Nord-Est della Germania Despite un Programma Politico Allettante, Ammette Lindner

Nonostante le prospettive elettorali deludenti nel Nord-Est della Germania, il FDP è convinto di offrire ai votanti della regione un programma politico allettante, come dichiarato dal leader del partito Christian Lindner nel suo ultimo podcast "CL+". Secondo Lindner, "i nostri principi risuonano profondamente con ciò che molte persone cercano".

Il leader del partito evidenzia la posizione del FDP sulla libertà personale - "non sarai ordinato da Berlino-Mitte che non puoi più guidare un diesel, o che non puoi più fare la grigliata di quella bistecca, è una tua scelta - e questo vale anche per la tua stufa in cantina". Lindner sottolinea anche le prospettive del FDP sulla prestazione, la libertà di parola e il controllo dell'immigrazione. "Questo dovrebbe essere una proposta allettante per molti cittadini del Nord-Est della Germania", afferma Lindner.

Tuttavia, i sondaggi suggeriscono che i Liberali potrebbero faticare a superare la soglia del 5% nelle prossime elezioni statali della Turingia, della Sassonia e del Brandeburgo in settembre. Attualmente, il FDP si attesta tra il 2 e il 3%.

Il professor di letteratura Dirk Oschmann, intervistato durante il podcast, attribuisce le difficoltà del FDP e dei Verdi nel connettersi con i votanti locali del Nord-Est della Germania alla loro incapacità di relazionarsi alla regione. "Il FDP e i Verdi non sono mai riusciti a stabilire una base nel Nord-Est, ovunque, tranne perhaps nelle grandi città", ha dichiarato Oschmann. Ha definito il FDP come un partito "dove il Nord-Est non si sente proprio a casa".

Oschmann è diventato famoso con il suo libro "L'Est: una costruzione dell'Ovest".

