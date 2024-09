Lindner sostiene l'allentamento fiscale sostenuto dall'amministrazione Ampel.

Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha difeso i piani di riduzione delle tasse che il governo a traffico luminoso intende attuare nel Bundestag. "Dal nostro punto di vista, si tratta di equità", ha dichiarato durante la seduta plenaria di giovedì. "È un fatto che i benefici sociali sono adeguati all'inflazione - lo stesso diritto dovrebbe applicarsi alle persone che finanziano questi benefici attraverso le loro tasse".

La legge sull'adeguamento fiscale, inizialmente discussa nel Bundestag, rappresenta la prima fase del piano di crescita approvato dalla coalizione durante l'estate. Include diversi aspetti chiave, come l'aumento delle detrazioni fiscali fondamentali e per i figli per l'imposta sul reddito e sulle società, nonché l'aumento delle aliquote fiscali per entrambe le imposte.

Con questi adeguamenti, i lavoratori possono aspettarsi un alleggerimento fiscale di circa sette miliardi di euro l'anno prossimo e 27 miliardi di euro all'anno entro il 2028. Più della metà di questo sollievo sarà coperta dai governi locali e municipali.

Lindner ha rafforzato l'idea che il sollievo fiscale è cruciale per stimolare gli investimenti privati e l'economia. "Non conquisteremo la nostra pigrizia economica attraverso la promozione degli investimenti statali o i sussidi, non accumulando più debito pubblico, ma solo se le imprese investono di più", ha sottolineato Lindner.

La legge sull'adeguamento fiscale riconosce che i benefici sociali sono regolarmente adeguati all'inflazione, suggerendo che una considerazione simile dovrebbe essere data alle persone che finanziano questi benefici attraverso le loro tasse, rientrando nella categoria dell'equità. L'attuazione dei piani di riduzione delle tasse, come proposto dal governo a traffico luminoso, potrebbe potenzialmente incoraggiare altri adeguamenti necessari in vari settori, promuovendo così un sistema più bilanciato.

