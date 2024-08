- Lindner si lamenta di "occhi bassi" sulla Germania orientale

Leader del FDP Christian Lindner si lamenta per l'atteggiamento paternalistico di molti occidentali e dei media verso l'Est della Germania. C'è un atteggiamento di superiorità e la convinzione che si debba spiegare la democrazia alle persone dell'Est, ha detto durante un comizio a Chemnitz.

Ha sottolineato che sono stati proprio i cittadini lì a abbattere il muro nel 1989 con il loro desiderio di libertà e democrazia. "Credo che molti cittadini della Germania Est abbiano una maggiore sensibilità per le restrizioni della libertà e della libertà di parola", ha detto Lindner.

Lindner ha riconosciuto che c'è razzismo e xenofobia nella Sassonia. "Ma non è rappresentativo di questo forte stato", ha sottolineato. Anche se la Germania ha perso il controllo sull'immigrazione dal 2015, è stato raggiunto un capovolgimento. Tuttavia, sono necessari ulteriori passi.

Il 1° settembre saranno eletti nuovi parlamenti statali nella Sassonia e nella Turingia, e il 22 settembre in Brandeburgo. Attualmente, il FDP è rappresentato solo nel parlamento statale della Turingia tra i tre stati.

Durante la campagna elettorale, Lindner ha sottolineato l'importanza di riconoscere gli sforzi dei cittadini dell'Est verso la democrazia, dicendo: "Sono stati i cittadini della Germania Est a abbattere il muro nel 1989, dimostrando una profonda comprensione delle restrizioni della libertà". Riferendosi alle elezioni imminenti nella Sassonia, nella Turingia e nel Brandeburgo, Lindner ha menzionato: "Despite the presence of racism and xenophobia in Saxony, the FDP believes in the strength of this state and aims to contribute further in the upcoming election campaign."

Leggi anche: