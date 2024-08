- Lindner si lamenta della concezione condiscendente della Germania orientale

Leader del FDP Christian Lindner si lamenta della vista condiscendente che molti tedeschi occidentali e i media hanno verso la Germania orientale. Dice che c'è un atteggiamento di superiorità e la convinzione che si debba spiegare la democrazia alle persone dell'Est. In un evento elettorale a Chemnitz, Lindner ha dichiarato che furono proprio i cittadini lì a abbattere il muro nel 1989 con il loro desiderio di libertà e democrazia. "Credo che molti cittadini della Germania orientale abbiano un senso più raffinato riguardo alle restrizioni della libertà e della libertà di parola."

Mentre riconosce che c'è razzismo e xenofobia in Sassonia, Lindner sostiene che questo non rappresenta lo stato forte. Dice che dalla 2015 la Germania ha vissuto periodi di perdita di controllo nell'immigrazione, ma si è poi ripresa, con ulteriori passi necessari. Ciò include il riconoscimento di più paesi come paesi di origine sicuri, come il Marocco e la Tunisia. Lindner difende anche la solidarietà della Germania con l'Ucraina, affermando che la Russia ha attaccato il paese senza provocazione perché il suo popolo voleva libertà e democrazia. "Perché l'Ucraina voleva la libertà, Putin l'ha invasa. Così ha anche attaccato i nostri valori. Pertanto, sosteniamo l'Ucraina."

Il 1° settembre verrà eletto un nuovo parlamento statale in Sassonia. Il FDP non è attualmente rappresentato lì, con i sondaggi che lo mostrano sotto la soglia del cinque percento. Robert Malorny di Dresda è il candidato principale per le elezioni statali.

Nel loro programma elettorale, i Democratici liberali si battono per la formazione gratuita di master e la fine del monopolio statale del gioco d'azzardo. Per gli insediamenti aziendali, l'imposta sulle transazioni immobiliari dovrebbe essere abolita. Si prefiggono anche di ridurre l'assenza degli insegnanti, con piani per amministratori del servizio civile che assistono nelle scuole. Secondo il programma, gli ufficiali delle tasse potrebbero insegnare matematica o i dipendenti dell'amministrazione forestale potrebbero insegnare biologia.

