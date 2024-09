Lindner percepisce Coba come colui che ha il compito di rivendicarsi.

In un'atmosfera di crescente preoccupazione, il Ministro delle Finanze Lindner incoraggia Commerzbank a resistere a un takeover da parte di UniCredit. Secondo Lindner, è dovere di Commerzbank difendersi da questa potenziale acquisizione. I critici dell'Unione biasimano il governo federale per la sua passività. In risposta alle domande sul ruolo del governo, Lindner ha dichiarato: "Questa è una questione per il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di Commerzbank". Nonostante ciò, le azioni e le tattiche di UniCredit hanno suscitato dubbi e turbato numerosi azionisti. "Pertanto, il governo federale non venderà al momento alcuna ulteriore quota", ha dichiarato Lindner.

Di recente, UniCredit ha acquisito più quote nella società DAX di Francoforte attraverso strumenti finanziari, detenendo circa il 21% delle quote di voto di Commerzbank. UniCredit intende aumentare ulteriormente la sua partecipazione, rendendo più probabile un'offerta ufficiale di takeover per la seconda maggiore banca privata tedesca, nonostante la resistenza del governo.

UniCredit ha colto l'opportunità dell'uscita parziale del governo federale da Commerzbank, entrando nella società DAX. "La prospettiva di Commerzbank che viene acquisita da una banca italiana ora richiede la nostra discussione", ha dichiarato il capo della fazione dell'Unione Friedrich Merz. Dopotutto, Commerzbank finanzia circa un terzo delle PMI tedesche e del commercio estero tedesco.

"Tuttavia, il governo federale ha inequivocabilmente dichiarato di preferire una struttura di proprietà diversificata per Commerzbank", ha dichiarato il capo del gruppo CSU Alexander Dobrindt. Tuttavia, la situazione contrasta con questa dichiarazione, sollevando preoccupazioni che il governo federale deve ora affrontare. Il governo a traffico luce ha accettato un indebolimento del settore bancario tedesco. Dobrindt ha aggiunto: "Resta da vedere se si tratta solo di un grave errore o di incompetenza, o di qualcosa di più grave nella gestione di questo argomento".

Merz si riferisce all'esempio di Hypo-Vereinsbank

Anche l'ala del lavoro della CDU ha criticato aspramente i metodi di UniCredit. "Il governo federale è chiamato a impedire questo capitalismo predatorio", ha richiesto il vice presidente federale Christian Bäumler. I piani di takeover di UniCredit potrebbero mettere a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e peggiorare le condizioni di investimento per le PMI in Germania.

Merz ha fatto riferimento all'esempio di Hypo-Vereinsbank (HVB), che UniCredit ha acquisito nel 2005. "Coloro che sono interessati a osservare ciò che potrebbe accadere dovrebbero guardare il destino di HVB, che era una volta una forte banca tedesca e ora è una filiale di UniCredit in forma di GmbH a Monaco", ha dichiarato Merz. Se la stessa cosa accadesse a Commerzbank, la Germania potrebbe perdere uno strumento di finanziamento economico vitale. Merz ha sottolineato che si tratta di una questione strutturale, non solo di una banca.

