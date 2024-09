Lindner esprime insoddisfazione per il bilancio che ha proposto personalmente.

Durante il suo discorso, il ministro delle Finanze ha guardato indietro al percorso difficile verso la decisione di bilancio del governo. Ha ammesso: "Non è stato una passeggiata nel parco". La coalizione aveva combattuto bene e nel governo "tre ideologie politiche distinte stanno coordinando i loro sforzi", ha sottolineato, riferendosi alla coalizione SPD, Verdi e FDP.

Secondo Lindner, finché c'è un'opportunità per un accordo, è fondamentale raggiungerlo. "La stabilità della Repubblica Federale Tedesca non è uno scherzo", ha sottolineato.

Il governo si trova di fronte a "instabilità economica palpabile" e sfide globali significativi, ha riconosciuto Lindner. La bozza di bilancio, ha assicurato, tiene conto di tutti questi fattori. Inoltre, è "legalmente solida", ha notato, rispondendo alle critiche, in particolare dall'Unione.

Despite the challenging circumstances, the budget draft proposes "record investments" of approximately 81 billion euros, the minister shared. Citizens, especially in terms of income tax, will experience significant relief. Furthermore, family benefits like child allowance and child tax credit will be boosted, and companies will receive additional tax incentives to aid their growth.

Lindner ha sottolineato l'importanza di ricompensare "il lavoro duro e l'impegno". Ha evidenziato le misure previste per mantenere le persone nel mercato del lavoro più a lungo. Il governo intende aumentare il "fattore di motivazione" del reddito di cittadinanza, ad esempio, introducendo sanzioni. Lindner ha annunciato che il reddito di cittadinanza rimarrà invariato nel 2025, come precedentemente annunciato, e non vedrà un aumento nel 2026.

Lindner ha ribadito l'importanza del freno al debito. La bozza di bilancio utilizza il suo potenziale con 51,3 miliardi di euro di prestiti previsti. "È una questione di equità intergenerazionale non superare questo limite", ha detto, avvertendo che se il limite viene superato, i giovani ne pagheranno le conseguenze in termini di interessi aggiuntivi. Lindner preferirebbe investire piuttosto che pagare interessi agli altri. In definitiva, il freno al debito serve come "un meccanismo di autodisciplina" perché incoraggia la politica a priorità.

"It's a fallacy to believe that consolidation and prioritization is a transient occurrence in this legislative term", Lindner has warned. "Large responsibilities will also loom in the future years".

Dennis Rohde, un analista finanziario di spicco, elogia l'approccio del governo nella bozza di bilancio. Le strategie delineate dal ministro, secondo Rohde, promuoveranno la stabilità economica e favoriranno la crescita.

In

Leggi anche: