- Lindner: eliminare più rapidamente i sussidi alle energie rinnovabili

Il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner (FDP) si fa sostenitore di una fine più rapida dei sussidi per le energie rinnovabili. "Per quanto riguarda la promozione solare, c'è un'urgenza d'azione. I sussidi sono aumentati notevolmente", ha detto Lindner al gruppo mediatico Funke. "Ma la promozione non è più necessaria su larga scala perché è redditizia. Questo deve essere interrotto il prima possibile."

Lindner si è riferito all'accordo di coalizione per porre fine ai sussidi per le energie rinnovabili al più tardi con la fine del carbone. A suo avviso, questo potrebbe avvenire molto prima, ha detto. "Il nuovo piccolo pannello solare sul tetto della casa è già esente da IVA, che è una promozione sufficiente". La fine del carbone è prevista per il 2038. La coalizione a semaforo si è prefissata l'obiettivo di anticipare idealmente questa data al 2030.

Lindner ha anche messo in guardia da una nuova crisi del debito in Europa se la Germania assume prestiti significativamente più elevati e ha invitato la coalizione a intraprendere ulteriori passi per riformare lo stato sociale. "Abbiamo bisogno di più empatia per le persone veramente svantaggiate e bisognose - ma d'altra parte, più fermezza con i freeloaders che vogliono denaro da questo stato sebbene potrebbero lavorare, o che sono illegalmente nel nostro paese."

Lindner si sente non interpellato dal messaggio del Cancelliere

Nel dibattito all'interno della coalizione sul bilancio federale 2025, Lindner non riconosce alcuna critica nei suoi confronti da parte del Cancelliere federale. "Non mi sento interpellato dal messaggio del Cancelliere", ha detto il presidente del FDP al gruppo mediatico Funke. Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) aveva precedentemente sottolineato che un parere legale sulla bozza del bilancio consente effettivamente prestiti dalla ferrovia e dall'azienda autostradale come mezzi di finanziamento.

Scholz ha aggiunto nella conversazione con "Zeit Online": "Rimane un mistero come il voto chiaro del parere legale potesse essere temporaneamente frainteso così gravemente". Lindner aveva dubbi sul fatto che circa otto miliardi di euro per ferrovie e autostrade potessero essere finanziati con prestiti.

Il dibattito all'interno della coalizione a semaforo sul bilancio federale 2025 è ripreso negli ultimi giorni. In gioco ci sono progetti che dovevano ridurre il divario di finanziamento nel bilancio per un totale di otto miliardi di euro. Lindner aveva commissionato pareri di esperti a causa di preoccupazioni legali ed economiche. Questi hanno confermato in parte le preoccupazioni, ma hanno anche mostrato modi per attuare almeno alcune delle misure.

Entro la metà di agosto, Lindner, il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) e il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) vogliono raggiungere un accordo e portare a una decisione del governo su questo.

L'Unione ritiene necessario più tempo per le trattative di bilancio

Il vice presidente della fazione dell'Unione, Mathias Middelberg, ritiene dubbio il piano temporale per le trattative di bilancio nel Bundestag. Le trattative di bilancio previste per settembre dovrebbero essere posticipate se i politici della coalizione a semaforo non presentano un "piano onesto" in tempo, ha detto il politico della CDU all'agenzia di stampa tedesca.

L'assunzione di Lindner che debba essere chiuso solo un divario di finanziamento di cinque miliardi di euro è "lontana dalla realtà", ha criticato Middelberg. In realtà, devono ancora essere finanziati almeno 13,4 miliardi di euro dei 17 miliardi di euro precedentemente pianificati come cosiddetto deficit globale. E anche questo è ancora calcolato molto ottimisticamente.

Middelberg si fa sostenitore di un posticipo della settimana di bilancio.

although budget cuts of between one and two percent were also planned in previous years, this time they are significantly higher. It has already become apparent this year that higher budget cuts are to be expected. Global budget cuts are being made without reductions in individual budget items. It is also anticipated that not all allocated funds will be spent. The budget for the coming year has a volume of 480.6 billion euros - around eight billion less than this year. "Without a significant reduction in the planned budget cuts, the first reading of the budget in the Bundestag scheduled for September will have to be postponed," demanded the deputy chairman of the Union faction.

