Lindner dice che la coalizione Ampel non è in pericolo a causa della disputa sul bilancio.

La preoccupazione che egli stia lavorando per nuove elezioni è infondata. "Se tutti rispettano la costituzione, allora non c'è motivo di preoccuparsi," ha detto Lindner. Recentemente, il suo Ministero delle Finanze ha commissionato a scienziati l'esame delle opzioni di finanziamento per il bilancio del 2025 e ha sollevato preoccupazioni costituzionali in base ai risultati.

"In sostanza," si tratta di un divario di finanziamento di cinque miliardi di euro, ha detto Lindner. "Questo può essere risolto con buona volontà." Il Bundestag riceverà la bozza del bilancio in tempo, a metà agosto, e potrà essere approvata entro la fine di novembre. Riguardo alle possibili aree in cui potrebbero essere fatte economie, ha detto che non è un segreto che il FDP vede ulteriore potenziale nel bilancio sociale.

Lindner ha ribadito il suo statement, dicendo: "abbandonare il nostro impegno a rispettare la costituzione rimane cruciale." Nonostante ciò, le discussioni continue su nuove elezioni persistono, che egli ritiene del tutto inutili.

