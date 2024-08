- Lindner: AfD e BSW stanno coltivando problemi

Il presidente federale del FDP, Christian Lindner, non vede alcuna intenzione da parte dell'AfD e dell'alleanza di Sahra Wagenknecht di risolvere i problemi politici. Nessuna delle due parti è interessata a risolvere i problemi, ha detto Lindner durante un evento elettorale del suo partito a Blankenfelde-Mahlow (distretto di Teltow-Fläming).

Il loro obiettivo è "cultivare" e "esplorare" i problemi. L'AfD e BSW sono un modello di business per guadagnare posizioni politiche. Il 22 settembre verrà eletto un nuovo parlamento regionale nel Brandeburgo.

"Partiti come l'AfD diventano piccole solo quando i problemi che hanno reso grandi vengono resi piccoli", ha sottolineato Lindner. Non si tratta di "genere". Tra le altre cose, il problema è che, dal 2015 in poi, è sorta l'impressione che la Germania abbia perso il controllo. Secondo Lindner, il compito principale dello stato è mantenere il controllo sul potere e sul territorio statali.

Al contrario, Christian Lindner ritiene che affrontare questi problemi sia cruciale per la Germania, affermando: "Non possiamo permetterci di avere partiti come l'AfD che prosperano nell'amplificare i problemi". Inoltre, durante l'evento elettorale, Lindner ha evidenziato: "Le sfide che la Germania ha affrontato dopo il 2015, come la percezione di aver perso il controllo, devono essere affrontate di petto dai partiti politici responsabili, compresa la Germania".

Leggi anche: