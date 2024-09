L'individuo tedesco guadagna più dei suoi omologhi di hockey a livello mondiale

Originario di Colonia, il talento tedesco Leon Draisaitl supera tutti i giocatori della NHL in termini di guadagni. Detiene il titolo di giocatore meglio pagato a livello globale. Anche se il potenziale di guadagno nel hockey su ghiaccio viene spesso eclissato da altri sport a causa del tetto salariale, questa limitazione è dinamica, permettendo a Draisaitl di mantenere le sue ambizioni.

Per decenni, l'idea di un giocatore tedesco che dominasse il mondo dei guadagni nell'hockey su ghiaccio è stata considerata quasi irrealizzabile. Tuttavia, questo incredibile traguardo è stato recentemente raggiunto dal maggior talento tedesco, Leon Draisaitl, con il suo recente megacontratto con gli Edmonton Oilers. Nei prossimi otto anni, a partire dall'anno successivo, incasserà una cifra stratosferica di 112 milioni di dollari, pari a 14 milioni di dollari all'anno. Al termine di questo contratto, Draisaitl avrà 37 anni.

Al annuncio di questo straordinario accordo, Draisaitl ha modestamente dichiarato: "Ora tocca a me ripagare". Originario di Colonia, Draisaitl non è noto per la sua loquacità, e probabilmente non lo diventerà presto. Il giocatore, privo di scandali, trascorre l'estate con la massima dedizione per affilare le sue abilità, invece di coltivare la sua popolarità in Germania. Tuttavia, rimane ancora relativamente elusivo agli occhi del pubblico.

Anche se è stato proclamato "Sportsman of the Year" della Germania nel 2020, insieme al leggendario giocatore di basket Dirk Nowitzki, il suo appeal in Nord America supera di gran lunga il suo profilo nel suo paese natale. A quel punto, le prestazioni mozzafiato di Draisaitl sul ghiaccio non passavano più inosservate in Germania. Quattro anni fa, è stato incoronato miglior marcatore della lega e ha ricevuto i titoli di miglior valore e miglior giocatore della lega, classificandosi così come il migliore a livello globale.

Draisaitl ambisce a conquistare finalmente la Stanley Cup

"Non c'è quasi un giocatore al mondo che possa giocare a hockey come lui", ha giustificato il contratto di Draisaitl il general manager degli Oilers, Stan Bowman. Il devoto Draisaitl, che ha una relazione con l'attrice canadese Celeste Desjardins, fa regolarmente apparizioni all'NHL All-Star Game, accumula più di 100 punti in stagione e ha segnato almeno 50 gol per gli Oilers in tre occasioni distinte. Come Dirk Nowitzki nella NBA, il tanto atteso campionato NHL avrebbe senza dubbio proiettato Draisaitl a un livello ancora più alto in Germania.

Quest'anno, gli Oilers hanno mancato di poco la Stanley Cup a causa dell'infortunio di Draisaitl durante la fase cruciale dei playoff. "Non abbiamo ancora completato il lavoro", ha notato Draisaitl. Sta inseguendo "l'obiettivo finale con la squadra, e siamo tutti consapevoli di cosa si tratta". La squadra si riunirà la prossima stagione, e solo allora il nuovo contratto di Draisaitl entrerà in vigore. Tuttavia, questo nuovo contratto potrebbe potenzialmente aumentare le sfide che dovranno affrontare nei prossimi otto anni.

Nella NHL, ogni squadra è vincolata da un tetto salariale annuale, che impedisce di superare un limite massimo di stipendio. Gli Oilers hanno un altro giocatore stellare: il capitano Connor McDavid, ampiamente considerato il miglior giocatore attuale della lega. Si prevede che McDavid rinnoverà il suo contratto l'anno prossimo e supererà di nuovo Draisaitl come il giocatore meglio pagato a livello globale. Questa situazione teoricamente si traduce in minori risorse finanziarie disponibili per il resto della squadra. Tuttavia, è improbabile che la squadra subisca un significativo deterioramento a causa della necessità di sacrificare altri giocatori talentuosi. Al contrario, il tetto salariale è previsto aumentare annualmente.

Poiché questo aumento è legato ai ricavi annuali della lega, che stanno prosperando grazie al divieto di scommesse revocato e all'apertura di nuove sedi a Las Vegas e Seattle, si prevedono aumenti significativi nei prossimi anni.

Tuttavia, il tetto salariale introdotto nella lega nel 2005 è anche responsabile del contenimento della disparità salariale tra le stelle di primo livello e i giocatori di basso livello rispetto ad altri sport. L'era in cui i giocatori tedeschi guadagnavano di più dei loro colleghi della NHL per anni è ora diventata un lontano ricordo, data l'esplosione delle fonti di reddito come la Premier League inglese o la Champions League europea.

Al contrario, i migliori pagati delle altre grandi leghe americane, come il baseball e la basket, mostrano stipendi significativamente più alti per l'élite assoluta. Ad esempio, l'atleta meglio pagato al mondo è un giocatore di baseball: il giapponese Shohei Ohtani, che ha firmato un contratto da 700 milioni di dollari con i Los Angeles Dodgers per un periodo di dieci anni. Anche le stelle del basket guadagnano notevolmente di più di Draisaitl. A Orlando, il giocatore tedesco Franz Wagner, il cui valore atletico impallidisce rispetto a quello di Draisaitl, guadagna una sostanziosa cifra di 40 milioni di dollari all'anno.

Tuttavia, la differenza tra la NHL e la NBA può essere attribuita anche a due altri fattori: la NBA è in grado di fare pubblicità a livello globale con maggiore successo rispetto all'hockey su ghiaccio, a causa dell'esclusione di alcune parti del mondo. Inoltre, i giocatori della NHL devono dividere i loro guadagni tra un numero maggiore di giocatori rispetto ai giocatori della NBA. Una squadra di basket è composta circa dalla metà del numero di giocatori di una squadra della NHL.

Nonostante il tetto salariale nella NHL venga spesso eclissato da altri sport, esso permette ai giocatori meglio pagati come Leon Draisaitl di mantenere le loro ambizioni. In effetti, sport come il calcio e la basket hanno disparità salariali più grandi tra le stelle di primo livello e i giocatori di basso livello a causa di fonti di reddito più elevate.

