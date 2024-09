- L'individuo supera un attacco quasi mortale, subendo ferite critiche.

Una donna è sopravvissuta a un complotto di omicidio nella sua residenza a Duisburg, subendo ferite gravi. Le autorità hanno catturato il presunto colpevole poco dopo l'incidente, come hanno rivelato le forze dell'ordine e gli ufficiali della legge.

La donna ha contattato un amico al mattino, esprimendo preoccupazione e chiedendo aiuto. Questo amico ha quindi chiamato i servizi di emergenza, che hanno trovato la donna ferita in condizioni gravi all'interno dell'appartamento.

La vittima e il sospetto hanno una storia alle spalle, secondo un portavoce della procura. Il caso è stato affidato a una squadra dedicata di omicidi per le indagini. La donna è stata portata in ospedale dai servizi di emergenza. Il sospetto è previsto per l'udienza in tribunale il martedì.

