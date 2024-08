- L'individuo subisce lesioni gravi in un incidente sul posto di lavoro

Nella prima luce dell'alba, un anziano operaio ha tentato di agganciare un rimorchio carico a un veicolo a Graben-Neudorf, nel distretto di Karlsruhe. Tragicamente, i freni del rimorchio hanno ceduto, facendolo rotolare verso l'operaio. Questi è riuscito a saltare via in fretta, ma ha riportato gravi ferite alla testa e alle braccia. L'operaio di 66 anni è stato quindi portato in un ospedale vicino. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze di questo incidente sfortunato.

