- L'individuo subisce gravi traumi dovuti a colpi e calci.

Nella zona di Wesermarsch, un individuo di 30 anni ha subito gravi lesioni, comprese botte e calci, a Ovelgönne. Secondo le autorità, l'incidente è avvenuto quando ha cercato di intervenire domenica sera, poiché un uomo all'interno di una tenda del festival stava apparentemente importunando una donna. Infuriato, l'aggressore ha colpito il 30enne, lo ha fatto cadere e ha continuato a calciarlo in testa. La vittima è stata portata in ospedale e il colpevole è fuggito dalla scena. Le autorità hanno avviato un'indagine per possibile lesioni gravi.

L'incidente di violenza a Ovelgönne in Wesermarsch riguarda un reato di aggressione grave. L'uomo che ha importunato all'interno della tenda del festival e ha aggredito il 30enne potrebbe essere accusato di questo reato.

