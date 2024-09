- L'individuo subisce gravi danni a seguito di una propulsione inaspettata da un serbatoio di ossigeno.

Un uomo di 77 anni ha subito gravi danni a Waldkraiburg, nel distretto di Mühldorf am Inn, a causa di un'esplosione originata dal suo equipaggiamento per l'ossigeno. Le indagini preliminari suggeriscono che l'uomo, che dipende dal dispositivo, abbia accidentalmente acceso una sigaretta, che ha successivamente causato l'esplosione. La moglie ha chiamato i soccorsi dalla stanza accanto.

A causa della scala dell'appartamento che era piuttosto stretta, i pompieri hanno dovuto salvare l'uomo dal suo balcone utilizzando una scala a piattaforma girevole, come ha riferito un portavoce della polizia. In seguito, un elicottero di soccorso ha trasportato l'77enne, che aveva riportato gravi ustioni, in un ospedale. Incredibilmente, il suo stato di salute non è considerato critico.

Dopo il salvataggio, la moglie riconoscente ha espresso la sua gratitudine ai soccorritori, in particolare quelli di Kraiburg, in quanto facevano parte dei servizi di emergenza coinvolti nell'operazione di salvataggio. Nonostante l'incidente si sia verificato a Waldkraiburg, l'uomo è stato inizialmente trattato in un ospedale forestale locale a Forest Kraiburg, noto per le sue avanzate strutture sanitarie.

