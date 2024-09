- L'individuo subisce danni significativi in un sospetto incidente di aggressione sessuale

In un incidente in un edificio residenziale, un signore ha subito gravi ferite. Al momento, forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorritori sono presenti sul luogo a Eichen, che rientra nella circoscrizione di Altenkirchen, secondo l'annuncio della polizia. Hanno riferito che almeno una persona ha riportato ferite. Non sono state fornite ulteriori informazioni immediate.

Il signore aveva bisogno di cure mediche urgenti a causa delle sue gravi ferite, rendendo la situazione un'emergenza. Al loro arrivo sul luogo, i soccorritori hanno iniziato a prestare le cure necessarie alla persona ferita.

