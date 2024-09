L'individuo sospettato si è arreso dopo l'esplosione di Colonia.

A mezzanotte, un'esplosione scuote il quartiere di Pesch a Colonia, seminando il caos. Il caffè al piano terra di un edificio residenziale viene ridotto in macerie. I testimoni affermano di aver visto due individui fuggire dalla scena a tutta velocità. Uno dei sospetti è stato catturato dalle autorità, insieme al suo avvocato. La caccia all'altro continua.

Inoltre, la serie di esplosioni che hanno colpito Colonia e i dintorni si è estesa, secondo i resoconti della polizia e dei pubblici ministeri. Nella notte, un ristorante al piano terra di un edificio a più famiglie a Colonia ha subito un'esplosione, causando disordini e incendiando l'edificio. L'esplosione non sarebbe collegata ai precedenti incidenti.

I testimoni oculari hanno dichiarato di aver visto i due sospetti fuggire dopo l'esplosione, con uno dei due che si è poi costituito alle autorità con un avvocato. Le autorità hanno sottolineato che non è stato stabilito alcun collegamento tra questa esplosione e gli incidenti precedenti, tutti presumibilmente collegati a elementi criminali a Colonia. Il sospetto avrebbe legami con il caffè.

Nel frattempo, è in corso una caccia all'uomo per il secondo sospetto, con un'operazione di polizia in corso in un complesso residenziale nel western di Colonia, secondo le informazioni della dpa. Il fuggiasco viene cercato dagli investigatori all'interno di questo complesso.

Infine, una settimana fa, attacchi esplosivi e incendiari hanno preso di mira edifici e veicoli a Colonia e nei dintorni. Gli esperti di sicurezza sospettano che dietro questi atti ci sia la mafia olandese.

Nell'ultimo incidente, i residenti dell'edificio multifamiliare colpito nel distretto di Pesch sono rimasti lievemente feriti per l'inalazione di fumo, con due persone che hanno ricevuto cure mediche. I residenti vicini sono stati allertati poco dopo le 3 del mattino, quando è stato udito un forte botto.

Inoltre, la polizia di Colonia sta indagando su un incidente a Solingen, dove durante la notte sono stati sparati colpi attraverso la porta di un appartamento in un edificio multifamiliare. Non sono state segnalate ferite, ma i testimoni hanno dichiarato di aver visto due uomini fuggire dall'edificio e fuggire sulla scena in un'auto scura.

Le autorità affermano che ci sono collegamenti tra questi spari e l'ultima serie di esplosioni con potenziali collegamenti criminali a Colonia, con gli investigatori che suggeriscono che gli spari erano intenzionalmente diretti contro la persona coinvolta nell'indagine. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

La polizia di Colonia è attivamente coinvolta nell'indagine sugli spari a Solingen, poiché ritiene che ci possano essere collegamenti con la recente serie di esplosioni in città. La caccia all'uomo per il secondo sospetto dell'esplosione continua in un complesso residenziale nel western di Colonia e la polizia sta cercando urgentemente

