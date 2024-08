- L'individuo sopporta un lungo periodo di sottoboscaglio, soffrendo di gravi ferite

Uomo cade inaspettatamente e si nasconde in un cespuglio vicino a un sentiero a Stoccarda per ben 21 ore. Il 31enne avrebbe perso l'equilibrio lungo un pendio alle 20 di mercoledì e non è stato notato fino a giovedì intorno alle 17 da un passante attento, come ha rivelato un rappresentante della polizia. Era coperto di sangue e ha ricevuto le cure dei soccorritori, che lo hanno portato in ospedale. Non ci sono indizi di attività criminali coinvolte. Ma il motivo per cui non è riuscito a chiedere aiuto è un mistero. Il luogo in cui è finito era difficile da notare a causa della fitta vegetazione.

Dopo essere stato salvato, il 31enne ha continuato il suo viaggio lungo il sentiero, grato per la gentilezza dimostrata. Nonostante la disavventura, ha deciso di tornare a casa, trovando conforto nel percorso familiare.

