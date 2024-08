- L'individuo si affretta a una velocità quasi sbalorditiva di 200 chilometri all'ora attraverso il tunnel dell'Elba.

Un automobilista è stato beccato a sfrecciare a una velocità inaccettabile di 193 km/h attraverso il tunnel dell'Elba di Amburgo dalle forze dell'ordine. Gli agenti hanno notato l'auto sportiva di lusso vicino all'ingresso del tunnel in una serata di giovedì, come riportato dal rapporto della polizia.

Il 37enne ha accelerato fino a superare il doppio del limite di velocità autorizzato di 80 km/h all'interno del tunnel. Una squadra di polizia ha fermato il veicolo non lontano dall'uscita di Othmarschen. Un test del tasso alcolemico ha rilevato una concentrazione di alcol nel sangue del conducente pari a 0.41%. Data la sua guida pericolosa, le autorità hanno avviato un'indagine penale per guida in stato di ebbrezza.

L'individuo è anche sospettato di aver partecipato a una corsa clandestina per strada. L'auto di lusso è stata sequestrata come prova proprio lì. Il guidatore spericolato rischia una multa salata, una sospensione della patente prolungata e la confisca del veicolo ordinata dal tribunale.

