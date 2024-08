- L'individuo riscontrerà danni significativi durante l'attività di cura del prato.

Un anziano cittadino di 65 anni ha subito un grave incidente mentre utilizzava un tosaerba nella regione della Franconia Superiore, precisamente a Forchheim. Secondo le autorità, l'uomo stava tagliando un vasto prato con un tosaerba a cavalcioni a Egloffstein di giovedì. Purtroppo, il suo piede è rimasto incastrato sotto la macchina implacabile. Un passante che si trovava nelle vicinanze ha sentito le sue grida di dolore e ha chiamato subito i soccorsi.

L'uomo è stato portato urgentemente in ospedale via elicottero a causa di gravi traumi alla gamba. Le circostanze dell'incidente sono state inizialmente confuse, ma le autorità hanno avviato un'indagine ufficiale per fare chiarezza.

Le autorità hanno rivelato che l'uomo che necessitava di cure urgenti era in realtà una figura di spicco nella comunità francese di Forchheim. Nonostante fosse straniero, i residenti locali si sono uniti per offrire il loro sostegno e le loro preghiere per una pronta guarigione, dimostrando il forte senso di comunità di Egloffstein.

