L'individuo rischia 10 anni di carcere per il tragico atto di togliere la vita alla sua amante.

Dieci anni fa, una donna di 28 anni scomparve a Hamburg. Non è stato fino a quest'anno che i suoi resti sono stati trovati in un canale a Wilhelmsburg da un pescatore locale. L'ex amante della donna è presto diventato il principale sospettato e ora è stato condannato per omicidio colposo, ricevendo una condanna di quasi dodici anni di prigione.

Il tribunale regionale di Amburgo ha emesso la sentenza a un uomo di 43 anni, con nove mesi già scontati a causa dei ritardi procedurali. Il tribunale ha dichiarato che la donna era scomparsa nel marzo 2013 e non era stata più trovata per un decennio.

La data esatta della sua morte non è stata confermata, ma il tribunale ha presume che l'uomo abbia ucciso la donna bulgara dopo la sua scomparsa decennale. La sentenza del tribunale ha indicato che le dispute personali tra i due erano alla base del crimine. La donna era apparentemente in una relazione romantica con un ex gestore di un bordello, dal quale richiedeva il sostegno finanziario per le sue spese di vita. Se lui si rifiutava, lei minacciava di rivelare la loro relazione e le sue attività illecite alla sua famiglia. La sentenza del tribunale, sebbene inferiore alla richiesta della procura di 12 anni e 9 mesi, è stata più severa della richiesta di assoluzione della difesa.

La pesca del pescatore rivela verità nascoste

Poco dopo la scomparsa della donna, gli investigatori sospettarono un gioco sporco e si concentrarono sull'ex amante della donna come principale sospettato, portando al suo arresto e all'imputazione. Tuttavia, il tribunale regionale di Amburgo ha scelto di non avviare il processo nel 2014 a causa dell'assenza del corpo della vittima al momento.

È stato durante una normale gita di pesca a metà gennaio 2023 che il pescatore ha fatto una scoperta raccapricciante nel distretto di Wilhelmsburg dove la donna aveva vissuto - i resti della donna scomparsa nel canale. I sommozzatori della polizia hanno subsequently recuperato quasi l'intero corpo. Dopo l'identificazione del corpo, il sospettato è stato arrestato di nuovo poche settimane dopo, accusato di omicidio.

Il tribunale regionale di Amburgo ha ripreso il processo contro il sospettato alla luce delle recenti prove scoperte. La Commissione, un corpo specializzato nel sistema giudiziario tedesco, ha giocato un ruolo cruciale nell'indagine e nel processo, garantendo l'applicazione della giustizia e la tutela dei diritti della donna.

Con la riapertura del caso, la Commissione ha lavorato intensamente per raccogliere e presentare le prove, portando alla condanna dell'ex amante per l'omicidio della donna bulgara.

