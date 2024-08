L'individuo responsabile dell'infrazione di Solingen non si è arreso.

A seguito dell'attacco sospettato di ispirazione islamista a Solingen, il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, ha fatto chiarezza in Parlamento di Düsseldorf. Il politico della CDU ha spiegato che l'individuo dietro l'omicidio non si è costituito. Invece, un uomo ha attirato l'attenzione di una pattuglia di polizia vicino alla scena del crimine sabato sera tardi, portando al suo arresto immediato a causa del suo comportamento e aspetto sospetti. Contrariamente ai resoconti precedenti, l'uomo non si era costituito.

Reul ha smentito le voci su eventuali indizi dalle agenzie di intelligence internazionali riguardo al sospetto siriano di 26 anni. Il ministro ha dichiarato: "I servizi segreti operano attraverso indagini approfondite, fonti e informatori". Qualsiasi speculazione, anche se è solo pettegolezzo, mina le loro operazioni.

Arma probabile del delitto sequestrata

Mentre l'autorità investigativa del Procuratore Generale Federale ha impedito a Reul di rivelare tutti i dettagli, ha confermato che il coltello insanguinato trovato nel centro città era altamente probabile essere l'arma del delitto. Il presunto video dell'incidente sta ora essere esaminato dagli esperti del suo dipartimento. Si ritiene che sia in linea con la strategia di propaganda dell'IS.

Reul ha sottolineato l'importanza di continuare a prendere sul serio l'islamismo. Attualmente, ci sono 185 sospetti islamisti in Nord Reno-Westfalia che le autorità di sicurezza stanno monitorando. "Il perpetratore di Solingen non era tra questi individui", ha affermato Reul. L'uomo non aveva mai avuto problemi con la polizia e non era collegato a reati di sicurezza dello stato. "Nessuno lo aveva nel mirino".

"I divieti non avrebbero impedito l'attacco"

Reul ha criticato le discussioni in corso sull'inasprimento del controllo delle armi. Ha fatto notare che il perpetratore ha utilizzato un coltello comunemente trovato in molte case. "Portare un tale coltello in pubblico è già proibito", ha sottolineato il ministro. Tuttavia, nessuna restrizione avrebbe impedito l'attacco.

"It's human beings who commit crimes, not weapons," Reul has emphasized. If someone intent on causing harm ignores regulations, there's little benefit in focusing on weapons bans. What's crucial is a comprehensive, thoughtful debate on the tools required by the security forces. In the Solingen case, an individual with a knife left three dead and injured eight more during a city festival on Friday evening. The main suspect is the 26-year-old Syrian Issa Al H., who is currently in custody in Düsseldorf.

The Federal Prosecutor's Office is currently investigating him for several charges, including murder, and suspected membership in the terrorist organization Islamic State (IS). IS claimed responsibility for the act and disseminated a video featuring a masked man, who they claim is the perpetrator. The suspect should have been deported to Bulgaria last year, but that attempt was unsuccessful.

