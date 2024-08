- L'individuo responsabile dell'etichettatura della propria specie di Neanderthal

Ralf Schmitz si tuffa con grazia nell'espositore del museo in vetro. "Mi fa sempre emozionare farlo," ammette, in qualità di archeologo e preistorico. "Il cranio è l'artefatto più importante a causa della sua natura definitiva." Le arcate sopraccigliari pronunciate sopra gli occhi, la fronte che si restringe e il cranio piatto – tutto suggerisce che non si tratta dei resti di un essere umano comune.

All'interno del vetro è ospitato il cranio di un Neanderthal – il campione Neanderthal: Riposano i resti di "Neanderthal 1", il fossile scavato nel 1856 nella valle del Neanderthal vicino a Düsseldorf, che ha preso il suo nome per la specie umana antica.

Il reperto è stato custodito al Bonn Rheinisches Landesmuseum – ora LVR-Landesmuseum – dal 1877. Per Schmitz, è "come la Gioconda a Parigi" e ne è il protettore.

Cosa hanno visto un tempo questi occhi?

Ma Schmitz è anche colpito da un'altra ragione mentre stringe uno dei ossa. "Non è un semplice vaso di terra o un osso di cavallo storico – è una parte di un essere umano che ha sentito, riso e pianto. È importante ricordarlo."

Gira il cranio e indica le strette scanalature all'interno: "Queste sono le impronte delle arterie della membrana cerebrale," spiega all'Agenzia di stampa tedesca. "Questo cranio rivela la struttura del cervello dell'individuo. È affascinante pensare: cosa hanno visto un tempo questi occhi? Questo individuo abitava un mondo completamente diverso." Un mondo di mammuth, rinoceronti lanosi e renne. Ma non un mondo di ghiaccio eterno, ma di steppe e foreste.

Ora Schmitz tiene un osso più piccolo, l'osso zigomatico. "Guarda queste indentazioni," dice. "Queste sono le tracce della reazione del tessuto osseo a un'infezione grave. Ha sofferto di una sinusite persistente – e questo potrebbe aver portato alla setticemia in un'epoca senza antibiotici. perhaps the reason for his death?"

Una vita per il Neanderthal

Il sessantatreenne Schmitz ha dedicato tutta la sua carriera professionale al Neanderthal originale – il tipo di specie leggendario. Da studente, si è posto davanti a lui nel museo, chiedendosi se ci fossero altri segreti nascosti. Da allora, la ricerca ha fatto passi da gigante.

Schmitz stesso, vent'anni fa, ha scoperto molti più frammenti ossei nel sito originale, tra cui frammenti vertebrali, pezzi di mascella inferiore, ossa della mano e delle dita, denti. Anche un sottile frammento del setto nasale è stato scoperto. Schmitz sospetta che il Neanderthal sia stato sepolto lì dalla sua famiglia.

Gli studiosi hanno anche stabilito l'età del Neanderthal – ha vissuto più di 44.000 anni fa. Questa informazione è stata ottenuta dall'analisi di un campione di tessuto dell'omero. Al momento, sono in corso sforzi per una determinazione dell'età più precisa. La dieta del Neanderthal è anche nota: principalmente carne.

Il Neanderthal viveva con un handicap significativo

Un caratteristica interessante è emersa: il Neanderthal viveva con un handicap notevole – il suo braccio sinistro era avvizzito. "Probabilmente si è rotto il braccio nella zona del gomito da giovane e non è mai guarito bene," spiega Schmitz. "Abbiamo prelevato minuscoli campioni ossei dall'omero e abbiamo trovato una perdita sostanziale di sostanza ossea nel suo braccio sinistro."

Di conseguenza: la gravità della lesione era molto più grave di quanto si fosse precedentemente ipotizzato. Il Neanderthal poteva a malapena muovere il braccio. "Era come se fosse un Neanderthal disabile – proprio nel cuore dell'ambiente glaciale dell'Era Glaciale. La domanda allora è: come ha fatto?"

Anche se il suo braccio destro, grazie all'uso intensivo, si è sviluppato particolarmente robusto, secondo Schmitz, l'unica risposta possibile a questo enigma è: l'uomo era aiutato e portato dal gruppo con cui conviveva.

"È sopravvissuto per 20 anni. Perché siamo riusciti a stabilire la sua età come parte del progetto di ricerca: aveva circa 42 o 43 anni e ha sfruttato appieno la durata della vita dei Neanderthal. Allora la gente non viveva oltre la sua età. Ma se lo ha fatto, deve aver ricevuto aiuto – e questo ci dice di più sui Neanderthal di quanti attrezzi in pietra."

Il gene del Neanderthal peggiora il Covid

La ricerca genetica ha rivelato che gli individui non africani moderni ereditano circa l'1-3% dei geni del Neanderthal – grazie all'interbreeding dei Neanderthal con gli Homo sapiens provenienti dall'Africa. Questi geni manifestano effetti specifici. "C'è un gene del Neanderthal che peggiora i sintomi del Covid – e un altro che offre immunità contro di esso," spiega Schmitz.

Un altro influisce sulla mobilità degli spermatozoi. "Forse i Neanderthal tardivi hanno avuto un significativo svantaggio nella riproduzione. Siamo lasciati a indovinare: perché questa specie umana di successo è improvvisamente scomparsa?" Essere sterminati dagli Homo sapiens è ora considerato altamente improbabile.

Schmitz lascia scivolare lentamente il coperchio dell'espositore. "Ecco, ora hai la tua pace," sussurra intimamente. Sembra quasi che stia parlando con un vecchio amico.

