L'individuo più anziano del mondo, che ha lo stesso anno di nascita del famigerato naufragio del Titanic, commemora il suo 112° compleanno.

Attualmente, l'individuale più anziano sulla Terra, nato il 26 agosto 1912, sta festeggiando il suo 112° compleanno.

Tinniswood sta celebrando questo importante traguardo con i suoi cari in una struttura di cura situata nella pittoresca città costiera occidentale di Southport, secondo i registri mantenuti dai Guinness World Records (GWR).

Prima del suo compleanno, Tinniswood ha condiviso con GWR che si sente "assolutamente lo stesso" nel diventare 112enne, dicendo casualmente "Non mi sento di quell'età, non mi agito per questo. Immagino che sia per questo che sono arrivato a questa età. Lo prendo come qualsiasi altra cosa," secondo un comunicato stampa della domenica.

Come padre di uno, nonno di quattro e bisnonno di tre, questo Centenario è stato confermato dall'ente Guinness World Records come l'uomo più anziano vivente ad aprile.

Detiene anche il titolo di uomo più anziano superstite della Seconda Guerra Mondiale, secondo GWR.

Per quanto riguarda la salute, Tinniswood sottolinea l'importanza della moderazione. Gli piace ascoltare la radio e riesce ancora a sbrigare le sue faccende quotidiane, compreso alzarsi dal letto e gestire le sue finanze, in modo indipendente.

"Io non posso pensare a nessun segreto speciale che ho su per le maniche. Ero abbastanza attivo da giovane; facevo molta passeggiata. Ma per me, non sono diverso (da chiunque altro). Non sono diverso per niente," ha dichiarato.

Sulla sua opinione sul mondo nei prossimi 112 anni, Tinniswood esprime la speranza per più onestà e trasparenza tra le nazioni. Credo che le nazioni, comprese le nostre, tendano a fare spettacolo di tanto in tanto.

Tinniswood attualmente segue da vicino la 116enne giapponese Tomiko Itooka, che ha conquistato il titolo di persona più anziana vivente e donna la scorsa settimana, dopo la morte della 117enne nata negli Stati Uniti Maria Branyas Morera.

Se Tinniswood riuscisse a vivere per altri quattro anni, supererebbe il record detenuto dal giapponese Jiroemon Kimura, che ha vissuto per 116 anni tra il 1897 e il 2013.

Il titolo di persona più anziana mai vissuta appartiene alla francese Jeanne Calment, che ha vissuto per un'impressionante 122 anni tra il 1875 e il 1997.

I traguardi di Tinniswood, tra cui essere l'uomo più anziano del mondo e il superstite più anziano della Seconda Guerra Mondiale, hanno attirato l'attenzione globale, facendo notizia nel Regno Unito e nel mondo.

Despite numerous records he has broken, Tinniswood remains humble, expressing his hope for increased honesty and transparency between nations, believing that such values could significantly impact the global scenario.

Leggi anche: