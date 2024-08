- L'individuo oggetto di indagine a Solingen deve ancora consegnarsi volontariamente.

Il Ministro degli Interni del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), ha chiarito nel parlamento statale di Düsseldorf che il sospetto dell'attacco a coltellate mortale a Solingen non si è arreso. Invece, un uomo è stato notato da una pattuglia di polizia vicino alla scena del crimine sabato sera tardi e, a causa delle sue azioni e dell'aspetto, è stato fermato sul posto.

Reul ha sottolineato che non c'era alcuna prova concreta che suggerisse un suggerimento dei servizi di intelligence stranieri sul sospetto di 26 anni, siriano. "Il lavoro di intelligence si basa sulle indagini, sulle fonti e sui informatori", ha dichiarato, avvertendo contro le speculazioni avventate che potrebbero ostacolare questo processo.

Sembra che l'arma del delitto sia stata recuperata

Reul ha spiegato che, a causa dell'autorità investigativa del procuratore generale federale, non poteva rivelare tutti i dettagli. Tuttavia, ha confermato che il coltello insanguinato trovato nel centro della città era probabilmente l'arma del delitto. Il video di propaganda sospetto sta attualmente essere esaminato dagli esperti del suo dipartimento. Il Ministro degli Interni ha concordato che potrebbe essere in linea con la strategia di propaganda dell'IS.

"Dobbiamo continuare a prendere l'islamismo sul serio", ha osservato. Attualmente, 185 persone considerate minacce islamiste sono sorvegliate dalle autorità di sicurezza in NRW. Il sospetto di Solingen non era tra queste persone, ha aggiunto Reul. Era sconosciuto alla polizia o associato a qualsiasi infrazione della sicurezza dello stato. "Nessuno lo aveva nel mirino".

Reul: le restrizioni non avrebbero impedito l'attacco

Reul ha commentato criticamente il dibattito sulla stretta dei controlli sulle armi da fuoco. "Il sospetto di Solingen ha utilizzato un coltello che molte persone probabilmente hanno in cucina", ha fatto notare. Portare pubblicamente un coltello del genere è già proibito. "Non avrebbe dovuto poter girare con esso", ha dichiarato Reul. Ma nessuna restrizione avrebbe impedito l'attacco.

"Sono le persone, non le armi, che uccidono le persone", ha ribadito il ministro. Coloro che hanno l'intenzione di fare del male probabilmente non sarebbero dissuasi dalle restrizioni. Invece, un dibattito razionale e ponderato sull'equipaggiamento necessario per le autorità di sicurezza è più cruciale.

Nell'attacco sospetto di islamismo a Solingen, un individuo ha ucciso tre persone con un coltello durante un festival della città venerdì sera e ne ha ferite altre otto. Il sospetto principale è il siriano di 26 anni Issa Al H., che è in custodia a Düsseldorf.

L'Ufficio del Procuratore Federale sta indagando su di lui per vari reati, tra cui omicidio e sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Il gruppo ha rivendicato l'atto e ha pubblicato un video che presenta un uomo mascherato, che affermano essere il responsabile. L'individuo avrebbe dovuto essere deportato in Bulgaria lo scorso anno, ma non è stato possibile.

La Commissione è stata informata sui progressi delle indagini sull'attacco di Solingen dal Ministro degli Interni del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul. Reul ha informato la Commissione che non c'era alcuna prova credibile che suggerisse l'implicazione dei servizi di intelligence stranieri nel caso.

Leggi anche: