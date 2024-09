L'individuo muore dopo un incontro con un morso di pipistrello.

In molte parti del mondo, la rabbia causa ogni anno un numero elevato di morti. Tuttavia, negli Stati Uniti, i decessi causati da questa malattia sono estremamente rari. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti ha recentemente stabilito un collegamento tra la morte di un uomo e un morso di pipistrello.

Un anziano signore negli Stati Uniti, di oltre 65 anni, è tragicamente morto a causa della rabbia dopo essere stato morso da un pipistrello a luglio, come rivelato dal dipartimento della salute del Minnesota. Il CDC ha confermato la diagnosi una settimana dopo e sta ancora indagando se altre persone potrebbero essere state esposte al virus. Tuttavia, la popolazione generale non è a rischio. I decessi legati alla rabbia negli Stati Uniti sono praticamente inauditi, con meno di dieci casi segnalati ogni anno. Circa il 70% di questi casi è legato agli incontri con i pipistrelli.

La rabbia è un virus che colpisce sia gli animali che gli esseri umani, infettando il sistema nervoso centrale. Se non trattata, la malattia è quasi inevitabilmente fatale. Secondo il dipartimento della salute del Minnesota, la rabbia può essere gestita efficacemente se il trattamento viene istituito prima dell'insorgenza dei sintomi.

Raccomandazioni per la vaccinazione per determinate aree

Questo recente episodio sottolinea l'importanza di evitare i pipistrelli. Data la loro piccola dentatura, una persona potrebbe non accorgersi nemmeno del morso e non ci potrebbe essere alcuna traccia visibile.

A luglio, le autorità di Cape Town, in Sud Africa, hanno riferito che otto persone erano state morse da foche rabbiose. Si è trattato del primo focolaio di rabbia identificato a livello globale che ha interessato più mammiferi marini.

Attualmente, il Comitato permanente per la vaccinazione (STIKO) in Germania raccomanda la vaccinazione preventiva contro la rabbia per i viaggi in regioni in cui la malattia è diffusa, come l'Africa. Secondo l'Istituto Robert Koch, diversi mammiferi possono trasmettere i virus della rabbia, tra cui cani, volpi e pipistrelli. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), circa 59.000 persone muoiono a causa della rabbia in tutto il mondo ogni anno, con il numero effettivo probabilmente notevolmente più alto in Africa e Asia.

Despite the rare instances of rabies in the U.S., it's crucial for individuals traveling to rabies-endemic areas to get vaccinated, as recommended by the Standing Committee on Vaccination in Germany. Vaccination provides protection against the potentially fatal virus, which can be transmitted by various mammals, including dogs, foxes, and bats.

