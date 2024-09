L'individuo mantiene un individuo in un porcile sporco per periodi prolungati.

Un uomo in Polonia è accusato di gravi crimini per aver tenuto una donna imprigionata in un porcile per oltre cinque anni. Questo individuo di 35 anni è sospettato di aver sottoposto la donna a stupri continui, abusi fisici e torture mentali. La notizia scioccante è venuta alla luce quando la vittima, che ha cinque anni in meno, è stata ricoverata in ospedale a causa delle sue ferite.

Il canale televisivo polacco "Polsat News" riferisce che il presunto colpevole, identificato come Mateusz J., è sotto indagine per atti di violenza particolarmente crudeli. La donna sarebbe stata tenuta prigioniera in una piccola stanza all'interno del porcile nel villaggio di Gaika, situato nell'ovest della Polonia. Si dice che i due si siano conosciuti su un sito di appuntamenti online nel 2019.

La piccola stanza, che misura tre per tre metri, sarebbe stata chiusa a chiave e priva di comfort basilari come finestre, prodotti igienici, acqua, elettricità e un water funzionante.

"Non potevo dire la verità ai medici"

La presunta vittima è stata portata in ospedale diverse volte con ossa rotte, ma è rimasta in silenzio a causa delle minacce del suo aguzzino. Secondo "Polsat News", ha dato alla luce un bambino in un ospedale in qualche momento, che è stato poi dato in adozione. I medici nei clinici non sembrano aver notato segni di qualcosa di strano, e la donna stessa era troppo terrorizzata per parlare. "Non potevo dire la verità ai medici. Avevo paura perché mi aveva minacciato che le cose sarebbero peggiorate se avessi parlato", ha detto a Myglow.pl. Non sapeva nemmeno dove si trovava. "Mi copriva la testa con un cappuccio così non potevo vedere dove vivevamo quando mi portava in clinica. La stessa cosa accadeva quando mi portava fuori la sera per pulirmi."

È stato durante la sua visita in ospedale ad agosto a causa di una spalla slogata che il personale medico ha dato l'allarme alle autorità. Lo stato delle sue vecchie ferite li ha scioccati.

Genitori all'oscuro

Si dice che, nonostante vivessero vicino alla stalla, i genitori dell'accusato hanno dichiarato di non sapere nulla del crimine. La madre di Mateusz J. ha detto al portale polacco "MyGlow" che "non abbiamo sentito nulla, non abbiamo visto nulla". Ha aggiunto che suo figlio era un "bravo ragazzo".

Il caso è ancora in corso di indagine e le autorità hanno emesso un mandato di perquisizione. Stanno cercando un mandato di arresto. Se condannato, l'uomo potrebbe affrontare fino a 25 anni di prigione. Il villaggio di Gaiki si trova circa 90 chilometri a nord-ovest di Wroclaw (ex Breslavia).

Il silenzio della presunta vittima in ospedale era dovuto alla minaccia del colpevole di aumentare la violenza se avesse parlato degli atti di violenza sessuale che aveva subito. La donna è stata sottoposta a ripetuti atti di violenza sessuale insieme a torture fisiche e mentali mentre era prigioniera.

